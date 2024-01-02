DEVA Karamürsel’de başkan adayı Katı!

31 Mart Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlere kendi logo ve adayları ile gireceklerini ilan eden Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi’nde belediye başkan adaylarının açıklanması süreci devam ediyor. Bu kapsamda DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, geçtiğimiz gün Ankara’da düzenlenen geniş katılımlı toplantı ile Karamürsel Belediye Başkan adayını kamuoyu ile paylaştı.

“ADAYLARIMIZ DONANIMLI”

Partinin Karamürsel İlçe Başkanı Cüneyt Yücetepe ve yönetiminin de katıldığı kurulu üyelerinin de katıldığı adaylık açıklamasında yerel seçimler hakkında da değerlendirmelerde bulunan genel başkan Babacan, Karamürsel’de belediye başkan adaylarının Yunus Katı olduğunu ilan etti. Babacan; “Her adayımız DEVA belediyeciliğini, mevcut belediye başkanlarından çok daha iyi yapacak bilgi ve beceriye sahiptir” dedi.

DEVA BELEDİYECİLİĞİ VURGUSU

Bizzat genel başkan tarafından açıklanan partinin Karamürsel adayı olan Yunus Katı ise tören sonrasında yaptığı açıklamada, “Yaklaşan yerel seçimlerde çok başarılı bir performans ortaya koyarak, milletimizin de teveccühü ile başarılı olacak ve Karamürsel halkını DEVA belediyeciliği ile tanıştıracağız” dedi.

YUNUS KATI KİMDİR:

1981 Trabzon doğumlu ve Konya Selçuk Üniversitesi mezunu. Kocaeli İstanbul Mermerciler Sanayi Sitesinin kurucuları arasında yer aldı. 2010 yılından bu yana kendi firması ile iş hayatında yer alıyor. Almanya, Sırbistan, Makedonya, Kosava, Hırvatistan, Romanya, Karadağ ülkelerine hitap eden Dynamic Enerji firmasını kurarak yenilenebilir enerji piyasasında adını duyurmuştur. Yalova bölgesinde Türkiye’nin en büyük 3. Pelet Üretim Tesisini kurdu. Evli ve dört çocuk babasıdır.