Sanatçı Rüzgar Yılmaz için sürpriz doğum günü

Uzun yıllar yurtdışında kalan ve beş yıl sonra Türkiye’ye dönen 2003 Türkiye Güzeli ve Model Zeynep Yılmaz birlikte şarkı söylediği kardeşi Rüzgar Yılmaz için sofra sahne Bostancı’da sürpriz doğum günü partisi düzenledi. Seçkin bir davetli topluluğunun hazır bulunduğu doğum günü partisinde zaman zaman duygulu anlar da yaşandı.

ÜLKESİNE DÖNÜŞ YAPTI

Yurt dışında yaşayan ve 5 yıl sonra ülkesine dönerek yeniden sahnelere çıkmanın mutluluğunu yaşadığını belirten eski model Zeynep Yılmaz, yurt dışının kendisine göre olmadığını, ülkesini çok özlediğini ve artık tamamen İstanbul’a yerleştiğini dile getirdi. Kendisi gibi sanatçı olan kardeşi Rüzgar Yılmaz’ın sahnesi sırasında sürpriz doğum gününü yakın arkadaşları, dostları ve sevdikleriyle birlikte kutladı. Yılmaz kutlama için ablasına, dostlarına ve işletme sahibi Mithat Dalkılıç’a teşekkür etti.