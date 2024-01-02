Türkiye'de birleşme ve satın almalar yüzde 30 azaldı

Deloitte tarafından açıklanan raporda, ekonomik ve jeopolitik zorlukların gölgesinde frene basan küresel birleşme ve satın alma piyasasına paralel olarak, Türkiye'de de işlem hacminin daraldığı belirtildi.

Rapora göre, dikkat çeken birleşme ve satın almalar arasında Vitol-BP Türkiye Petrolleri, DHL Grubu-MNG Kargo ve TotalEnergies-Rönesans Enerji işlemleri yer aldı. Yabancı işlemlerinde ağırlıklı olarak Avrupa bölgesi öne çıktı.Türkiye'de 8 milyar dolar civarında toplam birleşme ve satın alma işlem hacmi, 403 adet işlem gerçekleştiği belirtilen raporda, "Bu veriler, işlem hacmi ve işlem sayısı açısından sırasıyla yüzde 30 ve yüzde 3'lük düşüşe işaret ediyor" denildi.

Açıklamada, birleşme ve satın almalardaki gerilemeye karşın Türk şirketlerinin 2023 yılında halka arz yoluyla yaklaşık 3.3 milyar dolar fon yarattığına dikkat çekildi.

TÜRKİYE PAZARININ FIRSATLARI

Stratejik yatırımcıların genel seçimler, deprem felaketi ve jeopotilik risklere rağmen yabancı stratejik yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgilerini kaybetmediği belirtilen raporda, "Avrupa, ABD ve Körfez Bölgesi'nden yatırımcılar yaptıkları orta ölçekli stratejik satın almalar ile Türkiye pazarının önemli fırsatlar sunduğunu teyit ettiler" denildi.

Yüksek enflasyon, kurdaki dalgalanmalar, talepteki yavaşlama ve jeopolitik belirsizlikler yatırımcı iştahını baskılıyor olsa da, yabancı yatırımcının istikrarlı devam eden ilgisini olumlu olduğu belirtilen raporda, "Türkiye piyasası zorlu zamanların ardından çok hızlı toparlanabiliyor. Önümüzdeki yılın ilk yarısında yerel seçimler gerçekleşecek, uygulanan ekonomi politikalarının da meyvelerini vermeye başlaması bekleniyor" ifadesine yer verildi.

"Küresel ekonomide istikrarın sağlanması ve finansman piyasalarının rahatlaması ile 2024 için bu yıla kıyasla daha pozitif bir beklenti içine girebiliriz" denilen açıklamaya göre 2023'te en büyük payı Avrupa oluşturdu.

Rapora göre, Avrupalı yatırımcıların Türkiye'ye yönelik yatırımları 2.5 milyar dolar seviyesine ulaştı. Avrupa Bölgesi'nden gelen yatırımcılar yabancı işlemlerinin yüzde 55'ini oluşturdu. Avrupalı yatırımcıların yabancı yatırımcı işlemleri içindeki payı artarak yüzde 48'e yükseldi. Bu oran 2022'de yüzde 41 olarak gerçekleşmişti.

Önceki yıllara benzer şekilde, 53 işlem gerçekleştiren Avrupalı yatırımcıları, 15 işlemle Kuzey Amerikalı yatırımcılar takip etti. Körfez yatırımları toplam 14 işlemde 1.5 milyar dolar oldu.

Özel sermaye fonlarının çıkış işlemlerine odaklandığı belirtilen rapora göre 2023'te finansal yatırımcılar yaklaşık 1.3 milyar dolarlık 237 işlem yaptı. İşlem sayısında yıllık yüzde 6'lık düşüş oldu. Finansal yatırımcılar içerisinde, 222 işlemle bir kez daha risk sermayesi ve melek yatırımcılar toplam işlem sayısının yaklaşık yüzde 94'ünü oluşturarak en büyük paya sahip oldu.

Rapora göre, yüksek enflasyon ortamında bireysel yatırımcılar tasarruflarını koruma amacıyla Borsa İstanbul’u tercih etti.

Bireysel yatırımcıların Borsa İstanbul'daki payı 2019 yılı başından bu yana iki katına çıktı. Piyasaya açıklanan verilere göre, Aralık 2023 itibarıyla 54 şirket halka açıldı ve toplam yaklaşık 3.3 milyar doların üzerinde kaynak elde edildi.