Elektrik arıza bakım aracı ile otomobil çarpıştı : 1 ölü

Kaza, Akmeşe-İzmit yolu Karaabdülbaki Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmut Akkuş idaresindeki 41 ABP 464 plakalı Hyundai marka otomobil, M.S.E. hakimiyetindeki 41 AKA 437 plakalı elektrik arıza bakım aracıyla çarpıştı. Kazanın şiddetiyle savrulan otomobil yol kenarındaki bariyere çarptı. Otomobilin bir kısmı içeriye doğru göçerken, sürücü Mahmut Akkuş araçta sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan tetkiklerde Mahmut Akkuş’un hayatını kaybettiği tespit edildi.

Jandarma ekipleri otomobilde ve bölgede incelemelerde bulundu. İtfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan Akkuş’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Elektrik arıza bakım aracı sürücüsü M.S.E. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.