Elektrik arıza bakım aracı ile otomobil çarpıştı : 1 ölü

Kaza, Akmeşe-İzmit yolu Karaabdülbaki Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmut Akkuş idaresindeki 41 ABP 464 plakalı Hyundai marka otomobil, M.S.E. hakimiyetindeki 41 AKA 437 plakalı elektrik arıza bakım aracıyla çarpıştı. Kazanın şiddetiyle savrulan otomobil yol kenarındaki bariyere çarptı. Otomobilin bir kısmı içeriye doğru göçerken, sürücü Mahmut Akkuş araçta sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan tetkiklerde Mahmut Akkuş’un hayatını kaybettiği tespit edildi.
Jandarma ekipleri otomobilde ve bölgede incelemelerde bulundu. İtfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan Akkuş’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Elektrik arıza bakım aracı sürücüsü M.S.E. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaza, Akmeşe-İzmit yolu Karaabdülbaki Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmut Akkuş idaresindeki 41 ABP 464 plakalı Hyundai marka otomobil, M.S.E. hakimiyetindeki 41 AKA 437 plakalı elektrik arıza bakım aracıyla çarpıştı. Kazanın şiddetiyle savrulan otomobil yol kenarındaki bariyere çarptı. Otomobilin bir kısmı içeriye doğru göçerken, sürücü Mahmut Akkuş araçta sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan tetkiklerde Mahmut Akkuş’un hayatını kaybettiği tespit edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.