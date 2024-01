Fatih Terim ve Seçil Erzan arasındaki telefon konuşmalarının kayıtları ortaya çıktı

Aylardır Türkiye'nin gündeminde yer alan fon vurgununda yeni gelişmeler yaşandı.

Patronlar Dünyası genel yayın yönetmeni Toygun Atilla, Fatih Terim ile bankacı Seçil Erzan'ın telefon kayıtlarını ortaya çıkardı.

Adli Bilişim Uzmanı, Siber Suçlar ve Güvenliği Uzmanı Recep Kalaycı tarafından incelenen bilirkişi raporu bugün itibarı ile (2 Ocak 2024) savcılık soruşturma dosyasına girdi.

TELEFON TRAFİĞİ KOYULDU

553 sayfalık raporda, Seçil Erzan ve mağdurlarla yaptığı mesajlaşmalar ve Whatsapp konuşmaları konuldu.

İLK MESAJ 4 EKİM 2021'DE ATILDI

Bilirkişi raporuna yansıyan kayıtlarda en çok merak edilenlerden birisi de Fatih Terim ve Seçil Erzan arasında geçen konuşma olduğu ifade edilirken, ikili arasındaki konuşma 4 Ekim 2021'de şu mesajla başladı;

"Degerli Musterimiz, 04.10.2021 tarihinde, Bakirkoy Ozel Bankacilik Merkezi Subesi 1175- 51***12-351 nolu hesaptan, 3.889.577,08 TRY vadeli mevduat hesabi acilmistir. Vadeli hesap faiz orani % 17,6, vade sonu tarihi 05.10.2021 dir. Vade sonundaki net faiz kazanciniz 1781,74 TRY dir."

Seçil Erzan: Hocam günlük yaptırdım kulüp yarın gönderirse 4 e tamamlayıp kalan tutarı fonda diğer harcamalar için tutarız diye

Fatih Terim: 20.000 $?ı buradan mı aldık

Seçil Erzan: Müsait misiniz arıyayım mı ?

Fatih Terim: Ok

Seçil Erzan: 4.067.412 TL bugün dönüşümüz vardı, 177834 TL ( 20 bin usd ) için içinden aldırdım, kalan 3.889,577 TL yi günlük yaptırdım kulüp gönderdiğinde bugün yarın bu tutara ekler bağlarız ayırmamız gereken tutarı fona alırız hocam.

Fatih Terim: Tamam Seçil hanım siz nasıl karar verdiyseniz öyledir tamam

Seçil Erzan: Sevgiler hocam



''SİZ NASIL KARAR VERDİYSENİZ ÖYLEDİR''

Haberin devamında ilk günkü mesajlaşma trafiğinden de ortaya çıktığı üzere ortada bir "fon" ve Fatih Terim'in Seçil Erzan'a olan güveni olduğu yazıldı.

O da, Fatih Terim'in, "Tamam Seçil hanım siz nasıl karar verdiyseniz öyledir tamam" şeklindeki sözlerinde gizliydi.

SON MESAJLAŞMA 10 MART 2023 TARİHİNDE

Fatih Terim ile Seçil Erzan arasındaki mesajlaşma trafiği ise 10 Mart 2023'e kadar sürdüğü aktarılırken, bu tarihten yaklaşık 20 gün sonra Nisan ayı içinde de fon vurgununun patlak vereceği ifade edildi.

Fatih Terim ile Seçil Erzan'ın arasındaki son telefon mesajlaşması ise şu şekilde;

Fatih Terim: Seçil Hanım kardeşim Taner'e eğer müsaitse 10.000 TL gönderir misiniz teşekkürler selamlar

Seçil Erzan: Tamamdır hocam selamlar sevgiler

371 MESAJ

Bilirkişi incelemesine konu olan telefon konuşmasında da Fatih Terim ile Seçil Erzan arasında 371 mesajlaşma tespit edildi. Bu mesajların hepsi fon gelirleri ve bunlarla ilgili para trafiğini içerdiği aktarıldı.

FULYA TERİM VE SEÇİL ERZAN ARASINDAKİ KONUŞMA

Bilirkişi incelemesine konu olan diğer telefon mesajlaşmalarından biri de Fatih Terim'in eşi Fulya Terim ile Seçil Erzan arasında geçen konuşmaydı.

'ARADA PARÇA PARÇA SÜRPRİZLERİM OLABİLİR''

24 Ocak 2023'te yapılan görüşmede Fulya Terim, hesabına 16 bin doların bozdurulması sonucu yatan parayı sorduğu Seçil Erzan'dan şu cevabı aldı: Sizin hesabına gönderttim Fulya Hanım arada böyle parça parça sürprizlerimiz olabilir:)

Fulya Terim'de Seçil Erzan'a yanıt vererek durumdan çok memnun olduğunu belirtti ve "Hahahahaha" diye karşılık verdi.

EN ÇOK GÜRCİSTAN VE ALTIN FİYATLARINI ARATMIŞ

Bilirkişi raporunda, Seçil Erzan'ın cep telefonundan en çok şu kelimeleri arattığı ortaya çıktı: “Gürcistan'dan para", "Gürcistan'dan para birimi", "kg altın kaç TL", "1 kg altın kaç Tl"

Haberin son detayında ise bu durumun aslında Seçil Erzan'ın Gürcistan bağlantısına veya oraya kaçma isteğini gösterdiği yazıldı.

