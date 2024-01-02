Gençtürk, Vali Yavuz'a görevini hatırlattı

İstanbul'da dün gerçekleşen “Şehitlere rahmet Filistin'e destek” yürüyüşüne katılan İsmail Aydemir adlı bir kişinin hilafet bayrağı açtığı için yumruklu saldırıya uğradığı iddia edildi. Yumruk atan kişi ”Biz Türk’üz, bir Türk olamadınız, o bayrağı burada açamazsın” diye isyan etti.

DEVLETİN VALİSİ DEVLETİ SUÇLADI!

Konuya ilişkin tepki çeken bir paylaşım yapan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz "Müslümanım diyen gençlerimizin bir kısmının Kelime-i Şehadeti ve Kelime-i Tevhidi bilmemelerinin sorumlusu siyasal sistem yani devlettir. Müslümanım diyen her bir bireye İslam Dininin temel prensipleri öğretilmelidir.'' dedi.

BİRİLERİNİN MAKBUL BÜROKRATI

Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan CHP'li Avukat Nazım Gençtürk Şerr'i uygulamaların bürokrasi eliyle normalleştirilmesine müsade etmeyeceğiz. Başlıklı yazısında "Kocaeli Valisi Sn.Seddar Yavuz, asli görevlerini mi unuttu yoksa birilerinin 'makbul bürokratı' olarak, kendine siyasi mecra mı açmaya çalışıyor bilmiyorum ancak;

DEVLETİN İDEOLOJİSİ İSLAMDIR SÖZÜNÜ HATIRLATTI

Anayasal bir kurum olan Valilik makamını, bizatihi Anayasa ve laiklik karşıtı söylemlerin odağı haline getirmiştir. Daha önce "devletin ideolojisi İslamdır" gibi absürd bir söylemde bulunarak Demokratik Cumhuriyetimize din temelli bir yönetim misyonu yükleme çabasına giren Sn. Yavuz, bu kez yine devlet kurumlarına siyasal İslam çağrısı yapmıştır. Herkesin ortak hassasiyeti olan konularda ayrıştırmak "nasıl olsa itiraz eden olursa dinsizlikle/teröristlikle suçlarız" rahatlığı ile ne yazık ki iktidarın her temsilcisine(!) sirayet etmiş.

ELİNİZİ EVLATLARIMIZDAN UZAK TUTUN

Hacıların hocaların anaokullarına kadar girdiği bir dönemde Sn. Vali çocuklarımızın bilimsel ve laik eğitim almasını temin edecek önlemleri alacağı yerde; laiklik karşıtı tutum ve davranışlara adeta siper olma gayesindedir. Laik Turkiye Cumhuriyeti'nin sağladığı imkanlarla istediği dini eğitime ulaşma imkanı olmuş Müslüman bir vatandaş olarak diyorum ki; çocuğuma dini eğitim vereceksek ailesi olarak biz veririz, yetersiz kaldığımızı düşünürsek kendi istediğimiz/güvendiğimiz yerlerden destek alırız. Siz, elinizi, zihninizi, fikrinizi evlatlarımızdan uzak tutun!

VALİYE GÖREVİNİ HATIRLATTI

Siz yapabiliyorsanız; taciz edilmelerini engelleyin, uyuşturucunun okulların içine kadar girmesini önleyin, gelecek kaygısından intihar etmelerinin önüne geçin, sokakta huzurla yürümelerininin teminatı olun.

SİYASET'-İ ŞER'RİYE MAKAMI DEĞİLDİR

İslam bu coğrafyada yaygın bir dini inanç olmakla birlikte, inanç sahibi olan devlet tüzel kişiliği değil; devleti oluşturan bireylerdir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, mensubu olan her vatandaşın inanç özgürlüğünü teminat altına almakla mükelleftir ve hosunuza gitse de gitmese de Siyaset'-i Şer'riye makamı değildir.

MÜSADE ETMEYECEĞİZ

Amaçlı, provokatif, ayrıstırıcı, laiklik karşıtı söylemlerin ve eylemlerin normallestirilmesine müsade etmeyeceğiz.