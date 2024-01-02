Ünlü yönetmen Sadullah Celen hayatını kaybetti

Yapımcı ve yönetmen Sadullah Celen, 64 yaşında İstanbul'da vefat etti. 'Şehnaz Tango', 'Yedi Numara', 'Sıcak Saatler', 'Elimi Bırakma', 'Güneşin Kızları' ve 'Benim Güzel Ailem' gibi dizilerin yönetmenliğini üstlenen Celen'in ölüm haberi yakınları ve arkadaşları tarafından duyuruldu. Celen'in ölüm nedeni ise açıklanmadı.

HANDE ERÇEL'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Hande Erçel, yönetmen Celen'in ölüm haberini Bali'de aldı. Celen’in yönetmenliğini yaptığı "Güneşin Kızları" dizisinde rol alan oyuncu Erçel, sosyal medya hesabından ünlü yönetmene “Sadullah hocam, yönetmenim. Güneşin kızı Selin ve ben seni asla unutmayacağız. Gittiğin yerde güneş ol bize hep olduğun gibi’ notunu ve birlikte çekilen fotoğrafıyla veda etti.

SADULLAH CELEN KİMDİR?

Sinema ve dizi filmi yönetmeni, aynı zamanda yapımcı olan Celen, 1 Ocak 1960 tarihinde İzmir'de doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Bölümü mezunu olan Celen, 1985'te Züğürt Ağa filminde yönetmen yardımcılığıyla sinemaya başladı. Süha Arın ile birlikte birçok belgeselde çalışan Celen, 1994 yılından itibaren birçok film ve dizinin yönetmenliğini üstlendi.

Celen'in yönetmen ve yapımcısı olduğu dizi ve filmler ise şöyle;

Benim Güzel Ailem (TV Dizisi 2023)

Adi Sevgi (TV Dizisi 2022)

Kazara Aşk (TV Dizisi 2021)

Elimi Bırakma (TV Dizisi 2018)

Cennet'in Gözyaşları (TV Dizisi, 2017-2018)

Güneşin Kızları (TV Dizisi, 2015)

Fatih-Harbiye (TV Dizisi, 2 Sezon, 2013-2014)

Hayatımın Rolü (TV Dizisi, 2012)

Reis (TV Dizisi, 2011)

Bitmeyen Şarkı (TV Dizisi, İlk 8 bölüm, 2010)

Üvey Aile (TV Dizisi, 2008)

Hepimiz Birimiz İçin (TV Dizisi, 2008)

Canım Ailem (TV Dizisi, 2 Sezon, 2008-2009)

Yemin (TV Dizisi, 2007)

Erkekler Ağlamaz (TV Dizisi, 2006)

Kısa Devre (TV Dizisi, 2002)

Yedi Numara (TV Dizisi, 2000)

Sıcak Saatler (TV Dizisi, 1998)

Sahte Dünyalar (TV Dizisi, 1995)

Şehnaz Tango (TV Dizisi, 1994)

Yaşayan Gölgeler (Yürütücü Yapımcı, Sinema Filmi, 1989)

Kurtuluş (Yönetmen Yardımcısı, TV Dizisi, 1996)

Züğürt Ağa (2. Yönetmen, Sinema Filmi, 1985)