Kocaeli'de elektrik kesilecek bölgeler... 3 Ocak 2024 Kocaeli elektrik kesintileri!

SEDAŞ'ın planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yarın(3 Ocak) Kartepe Başiskele İzmit İlçelerinde planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçe, mahalle ve sokaklar şu şekilde:

KOCAELİ KARTEPE ARSLANBEY, DERBENT, MASUKIYE, MAŞUKİYE, ŞİRİNSULHİYE 7 HAZİRAN CD., AÇELYA SK., ADAÇAYI, ADAÇAYI SK., AHLAT CD., AKALIN SK., AKASYALAR CD., AKTAR SK., ALABALIK SK., ARABA KONAGI, ARABA KONAĞI CD., ARDIÇLI SK., ATLAS SK., BİBERYA SK., ÇAVDAR SK., ÇINAR CD., ÇITLENBIK, ÇİTLENBİK SK., ÇULHA CD., DEFNE SK., DOĞKENT SİTESİ YOLU SK, ERGUVAN, ERGUVAN SK., ERSÖZ, ERSÖZ SK., FANİ SK., FILBAHRI, FİLBAHRİ SK., FURKAN SK., GAZİ M. KEMAL ATATÜRK CD., GÖKNAR SK., HURMA, HURMA SK., HUŞ SK., ILGIN SK., INCILI, İÇMELER CD., İNCİLİ SK., İSPİRYE SK., KAKAO SK., KARANİ SK., KARAYEMİŞ SK., KARTEPE, KARTEPE CD., KARTEPE SK, KARTEPE. CD., KARTOPU SK., KAYIN SK., KISMET SK., KIZILTEPE, KIZILTEPE SK., KİMYON SK., KURDELE SK., LEYLA ATAKAN CD., MANDALİNA SK., MAZI SK., MEDİNE SK., MUSTAFA KEMAL CD., MUT SK., ÖVÜNÇ SK., PAMUKLU SK., PANCAR SK., PİR SULTAN ABDAL CD., PORTAKAL SK., REZENE SK., ROKA SK., SARIÇAM SK., SEDEF, SERME SK., SIRLI SK., SÜTLEĞEN SK., TURUNÇ SK., ÜVEZ SK., VAKİT SK., YESILÇAM, YEŞİLÇAM SK., YEŞİLOVA SK., ZAKKUM SK. 03.01. 2024 09:00 16:00 KOCAELİ BAŞİSKELE ALTINKENT, DOGANTEPE, DOĞANTEPE, PASADAG, PAŞADAĞ 1. SK., 12. SK., 13. SK., 16., 16. SK., 17. SK., 2. SK., 20. SK., 23., 23. SK., 25. SK., 29 EKİM CD., 4. SK., 6. SK., 8. SK., ACUN SK., ÇANAKÇI SK., DEVRAN SK., DOGANTEPE CUMHURIYET, DOGANTEPE CUMHURIYET CD., DOGANTEPE HÜRRIYET, DOGANTEPE ISTIKLAL, DOGANTEPE IZMIT, DOGANTEPE VATAN, DOĞANTEPE CUMHURİYET CD., DOĞANTEPE HÜRRİYET CD., DOĞANTEPE İSTİKLAL CD., DOĞANTEPE İZMİT CD., DOĞANTEPE VATAN CD., ELIT, ELİT SK., KANYON SK., KURTULUŞ CD., KUZU, KUZU SK., NESE, NEŞE SK., NURİ PAŞA CD., ONUR SK., TOROS SK., ÜSTÜN SK., YABANGÜLÜ SK. 03.01.2024 09:00 14:00 KOCAELİ KARTEPE FATIH, FATİH BALLICA, BALLICA SK., HANIMAĞA CD., KESER CD. 03.01.2024 09:00 17:00 KOCAELİ KARTEPE DERBENT, SIRINSULHIYE, ŞİRİNSULHİYE ALİ EFENDİ SK., BAKKAL SK., BARUT SK., BEGONYA SK., DEĞİRMEN VADİSİ SK., DOĞUŞ CD., ELVEDA SK., HALK SK., HEYBE, HEYBE SK., MECİT SK., MESCİT SK., ÖMERAĞA SK., RUMELI, RUMELİ SK., SARMASIKLAR, SARMAŞIKLAR SK., SIRINAGA, SÖNMEZLER SK., ŞİRİNAĞA CD., TURCAN, TURCAN SK., UZUN YOL, UZUN YOL SK. 03.01.2024 09:00 17:00 KOCAELİ İZMİT KARABAŞ, ÖMERAGA, ÖMERAĞA ABDURRAHMAN YÜKSEL, ALEMDAR CD., BELSA SK., HÜRRIYET, İSTİKLAL CD., OSMANBEY GEÇİDİ SK., TEKEL GEÇİDİ SK. 03.01.2024 00:00 07:00