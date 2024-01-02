- Ekonomi

2024 yılında bir ek MTV daha mı alınacak? Konuyla ilgili açıklama geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, medyaya yansıyan "2024 yılında ikinci bir ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınacak" iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.
2024 yılında bir ek MTV daha mı alınacak? Konuyla ilgili açıklama geldi mask

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı haber siteleri aracılığıyla yayılan " 2024 yılında ikinci bir ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ( MTV) alınacak" iddialarına cevap verdi.

Kurum bahse konu iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında yer alan, “2024 yılında ikinci bir ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınacak” iddiası doğru değildir.

İddia edilenin aksine Hazine ve Maliye Bakanlığının böyle bir çalışması bulunmamaktadır.Resmi kurum ve yetkililerin dışında yapılan manipülatif açıklamalara itibar etmeyiniz” denildi.

MTV NEDİR?

Motorlu taşıtlar vergisi, Karayolları Trafik Kanunu'na göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları; Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopterler, liman veya belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan motorlu deniz taşıtlarının tabi olduğu vergilendirmedir.

Kaynak: yeniçağ

# 2024, sosyal medya, HABER, MTV

02 Oca 2024 - 22:29 - Ekonomi

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