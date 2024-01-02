2024 yılında bir ek MTV daha mı alınacak? Konuyla ilgili açıklama geldi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı haber siteleri aracılığıyla yayılan " 2024 yılında ikinci bir ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ( MTV) alınacak" iddialarına cevap verdi.
Kurum bahse konu iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında yer alan, “2024 yılında ikinci bir ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınacak” iddiası doğru değildir.
İddia edilenin aksine Hazine ve Maliye Bakanlığının böyle bir çalışması bulunmamaktadır.Resmi kurum ve yetkililerin dışında yapılan manipülatif açıklamalara itibar etmeyiniz” denildi.
MTV NEDİR?
Motorlu taşıtlar vergisi, Karayolları Trafik Kanunu'na göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları; Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopterler, liman veya belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan motorlu deniz taşıtlarının tabi olduğu vergilendirmedir.
Kaynak: yeniçağ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.