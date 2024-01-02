Olay, saat 20.00 sıralarında Körfez ilçesi D-100 karayolu yan yolu 95 Evler sapağı mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 41 R 4200 plakalı otomobil, İstanbul istikametine seyir halindeyken sağanak yağış sonrası çöken yola düştü. Yol çalışması nedeniyle kazı yapılan daha sonra ise kapatılan yolda; sağanak yağışın etkisiyle toprak bir anda çökerken içine düşen otomobili görenler yardıma koştu. Polis ve zabıta ekibi tarafından hasar meydana gelen otomobil çöken yoldan çıkarılırken, çökmenin meydana geldiği alan şeritle trafiğe kapatıldı.
- Asayiş
Yol çöktü seyir halindeki otomobil çukura düştü
Körfez ilçesi D-100 Karayolu yan yolda yağmurun etkisiyle çöken yola seyir halindeki otomobil düştü.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.