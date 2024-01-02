- Asayiş

Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelisi Ankara'da yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır'ın, Ankara'da yakalandığını bildirdi.
Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelisi Ankara'da yakalandı mask

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada:

"18.12.2002 tarihinde Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesi olayının şüphelilerinden, "terör örgütlerine silah sağlama" ve "tasarlayarak adam öldürme" suçlarından UYAP aranma kaydı bulunan Nuri Gökhan Bozkır, 02.01. 2024 tarihinde  Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: yeniçağ
# Necip Hablemitoğlu, 2024, sosyal medya, Ankara

02 Oca 2024 - 22:48 - Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.457.275 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL