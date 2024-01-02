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Erkan Eyibil Ankara yolcusu...

Antalyaspor’da bu sezon forma şansı bulamayan Erkan Eyibil, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği ile görüşüyor.

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Erkan Eyibil Ankara yolcusu... mask

Gençlerbirliği eski oyuncusu Erkan Eyibili kadrosuna katmak için Antalyaspor ile görüşmelere başladı

02 Oca 2024 - 23:20 - Spor

Muhabir  Spor Merkezi

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