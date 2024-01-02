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Alberk Koç Manisa FK’da

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, Çaykur Rizespor'dan 26 yaşındaki sol bek oyuncusu Alberk Koç'u kadrosuna kattığını açıkladı

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Alberk Koç Manisa FK’da mask

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, sol bek oyuncusu Alberk Koç ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

02 Oca 2024 - 23:21 - Spor

Muhabir  Spor Merkezi

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