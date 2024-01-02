02 Oca 2024 - 23:39- Spor G:

Kocaelispor'un devre arası Antalya Kamp kadrosu belli oldu:

SPOR MERKEZİ
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GÖKHAN DEĞİRMENCİ
CEM EKİNCİ
OĞUZ CEYLAN
BURAK ÖKSÜZ
DANİEL CANDEAS
GIORGI BERIDZE
YUSUF CİHAT ÇELİK
MEHMET YILMAZ
ATİLA TURAN
BEDİRHAN YILDIZ
YUSUF ABDİOĞLU
BARIŞ ALICI
JOAO REİS AMARAL
DOUGLAS SILVA SOUZA TANQUE
ATABEY ÇİÇEK
EMİR ORTAKAYA
MERT ÇÖLGEÇEN
MESUT CAN TUNALI
IBRAHIMA BREZE FOFANA
CRİSTIAN KOUAKOU
EMİR ÖZBAYRAKLI
UMUT CAN ASLAN
BÜNYAMİN DALKILIÇ
MEHMET ENES SARI
YAĞIZ YOLCU
HARUN TEKİN
AHMET HASAN GÖCEN
# Harun Tekin, Gökhan Değirmenci

02 Oca 2024 - 23:39 - Spor

Muhabir  Spor Merkezi

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