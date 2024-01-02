Kocaelispor'un devre arası Antalya Kamp kadrosu belli oldu:

GÖKHAN DEĞİRMENCİ
CEM EKİNCİ
OĞUZ CEYLAN
BURAK ÖKSÜZ
DANİEL CANDEAS
GIORGI BERIDZE
YUSUF CİHAT ÇELİK
MEHMET YILMAZ
ATİLA TURAN
BEDİRHAN YILDIZ
YUSUF ABDİOĞLU
BARIŞ ALICI
JOAO REİS AMARAL
DOUGLAS SILVA SOUZA TANQUE
ATABEY ÇİÇEK
EMİR ORTAKAYA
MERT ÇÖLGEÇEN
MESUT CAN TUNALI
IBRAHIMA BREZE FOFANA
CRİSTIAN KOUAKOU
EMİR ÖZBAYRAKLI
UMUT CAN ASLAN
BÜNYAMİN DALKILIÇ
MEHMET ENES SARI
YAĞIZ YOLCU
HARUN TEKİN
AHMET HASAN GÖCEN
GÖKHAN DEĞİRMENCİ
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.