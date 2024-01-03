D-100’de bariyerleri aşan otomobil takla attı: 1 yaralı

Kaza, D-100 kara yolu Serdivan ilçesi Beşköprü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli istikametinde ilerlemekte olan H.Y. kontrolündeki 34 CVP 84 plakalı otomobil, yağışın da etkisi ile kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil bariyerleri de aşarak takla attı. Ters dönen otomobilin içerisinde yaralanan sürücü, çevredeki vatandaşların da yardımı ile bulunduğu yerden kurtarıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince yaralı sürücü H.Y. ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.
Kaza, D-100 kara yolu Serdivan ilçesi Beşköprü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli istikametinde ilerlemekte olan H.Y. kontrolündeki 34 CVP 84 plakalı otomobil, yağışın da etkisi ile kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil bariyerleri de aşarak takla attı. Ters dönen otomobilin içerisinde yaralanan sürücü, çevredeki vatandaşların da yardımı ile bulunduğu yerden kurtarıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince yaralı sürücü H.Y. ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.