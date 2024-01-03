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D-100’de bariyerleri aşan otomobil takla attı: 1 yaralı

Sakarya’nın Serdivan ilçesi D-100 kara yolunda yağışın da etkisi ile kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Bariyerleri aşarak ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
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D-100’de bariyerleri aşan otomobil takla attı: 1 yaralı mask
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Kaza, D-100 kara yolu Serdivan ilçesi Beşköprü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli istikametinde ilerlemekte olan H.Y. kontrolündeki 34 CVP 84 plakalı otomobil, yağışın da etkisi ile kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil bariyerleri de aşarak takla attı. Ters dönen otomobilin içerisinde yaralanan sürücü, çevredeki vatandaşların da yardımı ile bulunduğu yerden kurtarıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince yaralı sürücü H.Y. ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.
# HABER, sağlık, kaza, sevk edildi

03 Oca 2024 - 01:14 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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