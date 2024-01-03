Sis manzarası mest etti

Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü Kocaeli’de sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. İzmit, Körfez ve Derince başta olmak üzere sisli hava kentin birçok yerinde etkisini gösterdi. Sis sebebiyle görüş mesafesinin 30 metrenin altına kadar düştüğü görüldü. Sis sebebiyle sürücüler ilerlemekte zorluk çekti. D100 karayolunda sürücüler farlarını açarak dikkatli şekilde ilerlemeye çalıştı.
Ayrıca kent merkezini boydan boya kaplayan sis, seyrine doyulmaz manzaralar ortaya çıkardı. Dron ile havadan görüntülenen manzara mest etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.