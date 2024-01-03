HAYDİ BİLET SATIŞI BAŞLADI: BİLETLERE HÜCUM!

İndirimden yararlanmak isteyen öğrenci taraftarlarımızın KS Store'a gidip öğrenci belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.
https://www.passo.com.tr/tr/kombine/ kocaelispor-kombine-mac-biletleri/443746
Kocaelispor’un 2023-2024 TFF 1. Lig Futbol Sezon 2. Yarısında Kocaeli Stadyumu’nda oynayacağı tüm resmi iç saha karşılaşmalarını kapsayan Kombine genel satış dönemi bugünsaat 11.00’de başlıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.