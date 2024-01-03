Hız sınırını ihlal eden sürücülere ceza yağdı!

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, otoyolda, otomobillere saatte 140, minibüs ve otobüslere saatte 100, kamyonetlere saatte 95 kilometre, kamyonlara saatte 90 kilometre hız sınırı uygulandığı belirtildi.
Bu hız sınırlarını yüzde 10'dan fazla aşan sürücüler için trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlendiği anlatılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerinin, 2023'te otoyolda radarla 2 bin 639 saat hız denetimi faaliyeti gerçekleştirdiği aktarıldı.
Açıklamada, bu denetimler sırasında hız sınırı ihlali yapan 10 bin 423 araç sürücüsüne, 13 milyon 249 bin 523 lira idari para cezası verildiği kaydedildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Poyraz - Güzel para aynen devam hatta yine ek motorlu taşıtlar vergisi çıkarın iyi olur zamları az yaptınız
Ayhan - yine tuzak kurmuslar para için
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.