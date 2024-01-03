“ Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla... Nice Yıllara! Hoşgeldin 2024!.. Şampiyon KOCAELİSPOR!..”
- Spor
BARIŞ’ımız ‘HOŞ’başak’tan hoş bir mesaj !.. “Şampiyon KOCAELİSPOR!..”
İsim, soyadı ve her yönüyle tam bir Kocaelisporlu… Hem de gerçek Kocaelisporlu. Çok güzel bir isim ve soyadına sahip kardeşim, harika bir yeni yıl mesajı yayınlamış. Duygulandım ve paylaşmak istedim…
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.