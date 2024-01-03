03 Oca 2024 - 11:29 - Spor

BARIŞ’ımız ‘HOŞ’başak’tan hoş bir mesaj !.. “Şampiyon KOCAELİSPOR!..”

İsim, soyadı ve her yönüyle tam bir Kocaelisporlu… Hem de gerçek Kocaelisporlu. Çok güzel bir isim ve soyadına sahip kardeşim, harika bir yeni yıl mesajı yayınlamış. Duygulandım ve paylaşmak istedim…