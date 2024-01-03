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Argun ailesi Zagrep’te hasret giderdi

Kentimizin önemli spor insanlarından, beden eğitimi öğretmeni ve aktivist sanatçı dostu Göksel Ali Argun, oğlu hız patencimiz Ersel Argun ve Ersel’in eşi milli sürat patenci Katarina Argun ile birlikte Hırvatistan Zagrep'te yeni yılı karşıladı.

Hakan Yağcıoğlu
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Argun ailesi Zagrep’te hasret giderdi mask
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Argun “Slovenya’dan Hırvatistan’a keyifli bir tren yolculuğu sonrasında bizi Zagrep'te evinde misafir eden, sevgili gelinimiz Katarina Argun’un annesi, dünürümüz Vesna Dianek ve güzel ailesine çok Teşekkür ederiz… Herkese nice mutlu yıllar” mesajı yayınladı...

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03 Oca 2024 - 11:33 - Gündem

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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