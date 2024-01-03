Argun ailesi Zagrep’te hasret giderdi

Argun “Slovenya’dan Hırvatistan’a keyifli bir tren yolculuğu sonrasında bizi Zagrep'te evinde misafir eden, sevgili gelinimiz Katarina Argun’un annesi, dünürümüz Vesna Dianek ve güzel ailesine çok Teşekkür ederiz… Herkese nice mutlu yıllar” mesajı yayınladı...

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