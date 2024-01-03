Böyle bir Türk gencinin desteklenmesi şart: Yeliz hemşire baş tacımız

Yeliz hemşiremiz, Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünün Sanatta Hemşire Temsilleri Dersi kapsamında söyleşiye katıldı. Anı zamanda müzik clipleri de ilgi çeken Yeliz kızımız, söyleşi konusunda mesaj paylaştı ve şunları söyledi: “Nazik söyleşi davetleri için başta sayın Neriman Elibol, Rahime Aydın Er ve Ayla Ergin hocalarım olmak üzere, tüm hocalarıma çok güzel misafirperverlikleri ve hoş sohbetleri için ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Sizinle ve geleceğimiz olan sevgili genç meslektaşlarımla birlikte olmak beni çok mutlu etti. İyi ki varsınız”…

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