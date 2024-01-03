MEB'den Yeni Düzenleme: MTSK, SRC, İş Makineleri ve Özel Kurslar için sınav ücretleri yeniden belirlendi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme ile MTSK (Mesleki Yeterlilik Belgesi Sınavları), SRC (Sürücü Belgesi Sınavları), İş Makineleri Sürücü Eğitimi ve Özel Kurslar için sınav ücretleri yeniden belirlendi. 01 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni ücretlendirmeler belli oldu.
01 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni ücretlendirmeler şu şekildedir:
- Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursları (SRC): 750 TL
- Özel Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kursları (SRC): 600 TL
- İş Makineleri Sürücü Eğitimi (Operatörlük) Kursları: 600 TL
- Özel Kurslar: 600 TL
Bu ücretler, sınavlara katılmak isteyen ve 01 Ocak 2024 tarihinden sonra kayıt yaptıran, halihazırda kayıtlı olan kursiyerlerden alınacak.
Kaynak: Kamudanhaber
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.