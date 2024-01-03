Benzin ve motorinde ÖTV zammı belli oldu!

Yeni yıla zam yağmuruyla başlayan Türkiye'de akaryakıta bir zam daha geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK) enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte akaryakıta uygulanacak ÖTV zammı belli oldu.

Böylece, akaryakıt ve alkollü içkilerden alınan ÖTV tutarı, TÜİK'in 2023 yılı ikinci yarısı için açıkladığı Yİ-ÜFE oranı olan yüzde 25,6 kadar artırılacak.

Buna göre 1 litre 95 oktanlı benzinden alınan ÖTV tutarı 7,5265 liradan 2,30 liralık artışla (1,92 kuruş+yüzde 20 KDV yani 38 kuruş) 9 lira 82 kuruşa çıkarıldı.

Motorinin 7.05 lira olan ÖTV’si ise 1,80 liralık enflasyon farkı ve 36 kuruşluk KDV ile 2 lira 16 kuruş civarında artırılacak. Böylece 9 lira 21 kuruş olacak.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise doğrudan iptal yetkisi bulunuyor. Erdoğan, iptal yetkisini kullanmazsa, bu tutarlar pompa fiyatlarına yansıyacak

Kaynak: CUMHURİYET