Benzin ve motorinde ÖTV zammı belli oldu!

Yeni yıla zam yağmuruyla başlayan Türkiye'de akaryakıta bir zam daha geldi.
Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK) enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte akaryakıta uygulanacak ÖTV zammı belli oldu.
Böylece, akaryakıt ve alkollü içkilerden alınan ÖTV tutarı, TÜİK'in 2023 yılı ikinci yarısı için açıkladığı Yİ-ÜFE oranı olan yüzde 25,6 kadar artırılacak.
Buna göre 1 litre 95 oktanlı benzinden alınan ÖTV tutarı 7,5265 liradan 2,30 liralık artışla (1,92 kuruş+yüzde 20 KDV yani 38 kuruş) 9 lira 82 kuruşa çıkarıldı.
Motorinin 7.05 lira olan ÖTV’si ise 1,80 liralık enflasyon farkı ve 36 kuruşluk KDV ile 2 lira 16 kuruş civarında artırılacak. Böylece 9 lira 21 kuruş olacak.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise doğrudan iptal yetkisi bulunuyor. Erdoğan, iptal yetkisini kullanmazsa, bu tutarlar pompa fiyatlarına yansıyacak
Kaynak: CUMHURİYET
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Ahmet Kurt - Temmuzda 6 lira vergiyi koyan, 2023 de iki kez mtv alan, 2024 için mtv yarı yarıya düşürme yetkisini kullanmayan bu vergiyi mi iptal edecek? :)
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.