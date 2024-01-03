03 Oca 2024 - 11:52- Siyaset G:

Örgüt, Hürriyet’i ‘Büyükşehir adayı’ olarak önerecek!

CHP’de Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 12 askerin yaşamını yitirmesi nedeniyle ertelenen PM toplantısı, yeni adaylarını belirlemek için 4 Ocak Perşembe günü toplayacak.

Mesut Akbulut
Mesut Akbulut Tüm Haberleri
Örgüt, Hürriyet’i ‘Büyükşehir adayı’ olarak önerecek! mask

Genel Başkan Özgür Özel’in başkanlığında ilk önce saat 11.00’de, Merkez Yönetim Kurulu ( MYK) toplanarak, PM’ye sunulacak aday listesine son biçimini verecek. PM de aynı gün saat 15.30’da toplanarak, MYK tarafından sunulan aday listelerini oylayacak.

CHP ÖRGÜTÜ ANKARA’DA

CHP İl Başkanı Bülent Sarı ve Kocaeli Milletvekilleri Muhip Kanko, Harun Yıldızlı ve Nail Çiler, bugün Ankara’ya gittiği öğrenildi. İl Başkanı Sarı ve milletvekilleri genel merkezde yöneticilerle görüşecek. Son gelen haberlere göre Kocaeli örgütü, genel merkeze İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı yapılmasını önerecek.
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03 Oca 2024 - 11:52 - Siyaset

Muhabir  Mesut Akbulut

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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