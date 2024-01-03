Örgüt, Hürriyet’i ‘Büyükşehir adayı’ olarak önerecek!

Genel Başkan Özgür Özel’in başkanlığında ilk önce saat 11.00’de, Merkez Yönetim Kurulu ( MYK) toplanarak, PM’ye sunulacak aday listesine son biçimini verecek. PM de aynı gün saat 15.30’da toplanarak, MYK tarafından sunulan aday listelerini oylayacak.
CHP ÖRGÜTÜ ANKARA’DA
CHP İl Başkanı Bülent Sarı ve Kocaeli Milletvekilleri Muhip Kanko, Harun Yıldızlı ve Nail Çiler, bugün Ankara’ya gittiği öğrenildi. İl Başkanı Sarı ve milletvekilleri genel merkezde yöneticilerle görüşecek. Son gelen haberlere göre Kocaeli örgütü, genel merkeze İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı yapılmasını önerecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
İrfan - Hadef siyasetin dışına itmek olsa gerek
Erhan - allah korusun gelmez inş
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.