Başkan Baki, "AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanları 20 yılda ne yaptı?"

Geçtiğimiz dönem Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Kentsel Projeler Yönetim Merkezi Başkanı Nail Baki, her yıl yaptığı gibi seçimlerin 5. yılı münasebetiyle de bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

5. YILIN SONUNDA YILDIZ BİR PROJE GÖREMEDİK

31 Mart 2019 seçimlerinden önce Tahir Büyükakın’ın Seçim Beyannamesini bir ansiklopediye benzeten Baki, “Seçim Beyannamesi adeta Büyükşehir Belediyesinin görevlerini anlatan detaylı bir yönetmelik gibiydi. Hatta içinde somut bir proje, iş planı ve bütçesi de belirtilmemişti İşin trajik tarafı 117 sayfalık Seçim Beyannamesinde kent markasını yukarılara taşıyacak bir prestij projesini de göremedik” dedi.

BU KENTİN HAKKI SAVUNULMUYOR

Baki, “Oysa kentimiz Türkiye Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) payına göre yapılan sıralamada, 120.073.661,8 TL katkı ile İstanbul, Ankara, İzmir’in ardından 4. Sırada yer aldı. Daha da çarpıcı olan 60 vilayetin toplamı kadar Vergi veren bir kentiz. Ancak Milli ekonomiye verdiği katkının İstanbul % 9’unu, Ankara yüzde 6’sını yatırım olarak alırken Kocaeli ise verdiği katkının sadece yüzde 2’sini alabilmiştir. Büyükşehir Belediyesinden ayrılmadan önce İbrahim beye 2002 yılında verdiğim brifing de başka bir sorunu daha dile getirmiş, Büyükşehir Belediyesinin vergi paylarının artırılması için Genel Müdürlükleri İstanbul’da olan Sınai ve Ticari Kuruluşların Genel Müdürlüklerini Kocaeli’ye taşımaları durumunda vergi gelirlerimizin yüzde 300 oranında artacağını önemle belirtmiştim. Kendisi için en önemli projenin bu olduğunu, İktidar partisine mensup bir Başkan olarak bunu rahatlıkla halledebileceğini ifade etmiştim. Ancak 15 yıl bu konuda bir şey yapılmadığı gibi Tahir beyin de en ufak bir teşebbüsünü göremedik” ifadesini kullandı.

Vergi Dairesi sorununu çözemeyen yani Kentin haklarını savunmayan bir yönetime Sevdamız Kocaeli sloganı yakışmıyor diyen Baki, “Tahir bey halen kendini üniversitede zannediyor. Sürekli teori üzerinde çalışıyor icraat ise ortada gözükmüyor. Kartepe Zirvesi düzenliyor trilyonlar akıtıyor ama bu kente bu zirvelerin bir faydasını göremedik. Bu kente başkanlık değil de kendine akademik kariyer yapıyor sanki. Rektör seçimlerine aday olsun en iyisi.

ULAŞIM PROJELERİ KAPLUMBAĞA HIZINDA

Kuruçeşme Tramway Hattı ve (Özel) Şehir Hastanesine gidecek Raylı Sistem halen bitirilemedi. Kenti Tramway ağı ile örmek yerine yine 180 adet daha Otobüs almasının doğru olmadığını ifade eden Baki, “Kaynak sıkıntısı çekmemelerine rağmen 20 yılda yaptıkları Tramway hatları son derece yetersiz. Kentin ulaşım sorunlarına çözüm getirmediği gibi entegre de değil. Tahir bey Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsüne 20 küsür yıldır ulaşım çilesi çeken genci yaşlısı yüzbinlerce vatandaşımızı dikkate bile almıyor.

Büyükşehir Belediyelerin asli görevinin mega sorunları çözmek olduğunu hatırlatan Baki, “İlk yaptığı iş Darıca-Gebze OSB Metro projesini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına devretmek oldu. Büyükşehir Belediye bütçesinden ilgili yatırımla ilgili bir finans çıkmayacağı algısı yaratıldı ama aslında öyle değil. Bakanlık bu yatırım tutarını Büyükşehir Payından her ay % 5 keserek tahsil edecek. Bununla birlikte kentin markası Kocaelispor’a sahip çıkması güzel bir hareket ama onun da eksik olduğunu düşünüyorum. Mali sorunlar ötelenerek yine fahiş transferler ile geçici başarılar peşinde koşuyorlar. Oysa bizim kardeş kentlerin spor kulüpleri ile işbirliği yaparak altyapısı ve tesisleri ile Süper lige yükselen bir Kocaelispor vizyonumuz vardı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM

Baki, “17 Ağustos depreminde hasar görmüş, yorulmuş hatta ömrünü tamamlamış onbinlerce bina stoğumuz var. 5000 civarında orta hasarlı binamız var. Ama ne yapıldı? Kocaman bir hiç. Muhtemel İstanbul depreminde bu binaların yıkılma riski taşıyor.Hatta üflesen yıkılacak binalar var. Bir Cedit projesi başladı 15 yıl oldu halen bitecek. Muhtemel bir depremde bu binalar da can kaybı yaşanırsa gidip önce İbrahim Karaosmanoğlu sonra Tahir Büyükakın hakkında görevi ihmalden suç duyurusunda bulunacağım.

DÜNYANIN PİSLİĞİ KOCAELİ’YE AKACAK

Kocaeli Stadına Yıldız Entegre adını verip sponsorluk aldılar ama karşılığında da Kocaeli kentine en büyük ihaneti yaptılar. Kartepe'de yılda 4 milyon ton hurda demir işleyecek bir haddehane planlanıyor. Bu fabrika açılırsa ki açılacak Kocaeli artık yaşanacak bir kent olmaktan çıkacaktır. Kartepe bölgesinde ne tarım ne hayvancılık yapılabilir ne de yaşanabilir. Bu tesis dünyanın hurdasını toplayacak, eritecek. Dünyanın pisliği Kocaeli ye akacak. Niye biz dünyanın çöplüğünü topluyoruz hala anlamış değiliz. Gerçekleştirmiş olduğu sosyal projeler ile ulusal ve uluslararası ödülleri olan Baki, “Gençler işsizlikten kırılırken, yoksulluk artarken bunlara duyarsız kalan bir yönetim anlayışını kabul etmiyoruz. Çare tasarruf ile övünmek değil büyükşehir belediyemizin bizzat istihdam yaratacak yatırımları gerçekleştirmesidir. Evsel ve Endüstriyel Atık Geri Dönüşüm ve enerji üretim tesisleri, Sosyal Konutlar, Seka Yüksek Teknoloji Kağıt Fabrikası, Tarım ve Hayvancılık çiftlikleri, Nikomedya Sarayı, Kartepe Ufo Konaklama Tesisi, Yurtdışı İstihdam transferi gibi birkaç proje önerimiz var. Bunlar bizzat büyükşehir belediyesinin yapması gereken yatırımlar. Sonuçta binlerce kişiye istihdam yaratacak kentin yaşam kalitesini arttıracak projeler bunlar” ifadesini kullandı.

KENDİSİNİ SOKAKLARDA HİÇ GÖREMEDİK

Büyükşehir Belediyesinde görev yaptığı dönemde Yuvacık Barajı, Çevre Entegre Projesi gibi büyük projelerde efsane Genel Sekreter Merhum Kadri Veziroğlu ile birlikte çalışma fırsatı bulan Baki, ”Kocaeli’yi marka kent yapan büyük projeler büyük teknokratlar ile yapılır. Memur anlayışı ile ancak belediyenin rutin işlerini yaparsınız ancak büyük projeler yapmak ise imkansızdır. Şu andaki Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterini göremiyoruz. Varlığı ile yokluğu belli değil. Kendisini de sokaklarda hiç görmedik. Muhtemelen görev süresi bitince de Kocaeli’de yaşamayacak

KOCAELİ HALKI BUNLARI HAK ETMİYOR

AKP’nin parti hiyerarşisi ve yönetim anlayışı nedeni ile AKP’li Belediye Başkanlarının hatta milletvekillerinin sorunlarını iletmekte sıkıntılar çektiğini basından öğrendiğini ifade eden Baki, Sn. Cumhurbaşkanı tüm yetkileri elinde tuttuğu ve yetki ikamesi mekanizması çalışmadığı için sorunlar üst üste birikmektedir. 20 yıl boyunca ne İbrahim beyin ne Tahir beyin kentin sorunları ile ilgili bir dosya hazırlayıp Sn. Cumhurbaşkanından randevu alıp görüştüğüne şahit olmadım. Oysa hem Milli Ekonomiye önemli katkısı hem de geçmiş seçimlerde AKP’ye en çok oy veren illerden birisi olması hasebiyle Kocaeli halkı bunları hak etmiyor. Hazineye olan borçlarımız çoktan sıfırlanmalıydı.” ifadesini kullandı.

20 YILIN SONUNDA BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞI VAR

AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanları 20 yılda ne yaptı derseniz, kısa bir nostaljik tramway, bol bol park bahçe bol bol sempozyum seminer bir de yeni başlayan Körfez’in dip temizliği. Bazıları için yeterlidir ama gelen maddi kaynaklara bakarsanız dağ fare doğurmuştur. Bu kent AKP’ye hep destek vermiş ama karşılığını alamamıştır adeta cezalandırılmıştır. Şimdi artık yeni bir şeyler söyleme zamanıdır. Artık farklı bir partiden yeni bir Başkan gerekmektedir.”