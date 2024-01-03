Derinceliler Millet Kıraathanesi’nde buluşuyor

Derince Belediyesi'nin hizmete giren projeler, halk tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün önem verdiği projeler arasında yer alan "Millet Kıraathanesi" de ilçede en güzel örnekler arasında bulunuyor. Deniz Mahallesi’ndeki Tarihi Gar Binası’nda faaliyetlerini sürdüren Millet Kıraathanesi’ne öğrenciler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Meclis Üyesi Kenan Yalçın ile birlikte Millet Kıraathanesi’ni ziyaret eden Başkan Aygün, kitap okuyup, ders çalışan öğrencilere başarılar diledikten sonra vatandaşların sohbetlerine eşlik etti.