Derince Belediyesi'nin hizmete giren projeler, halk tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün önem verdiği projeler arasında yer alan "Millet Kıraathanesi" de ilçede en güzel örnekler arasında bulunuyor. Deniz Mahallesi’ndeki Tarihi Gar Binası’nda faaliyetlerini sürdüren Millet Kıraathanesi’ne öğrenciler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Meclis Üyesi Kenan Yalçın ile birlikte Millet Kıraathanesi’ni ziyaret eden Başkan Aygün, kitap okuyup, ders çalışan öğrencilere başarılar diledikten sonra vatandaşların sohbetlerine eşlik etti.
03 Oca 2024 - 12:04- Gündem Güncelleme:
Derinceliler Millet Kıraathanesi’nde buluşuyor
Derince Belediyesi'nin hizmete aldığı Millet Kıraathanesi, öğrencilerden ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.