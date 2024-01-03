Kiralarda tavan zam oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK) aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.
TÜİK verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 64,77, aylık yüzde 2,93 arttı.
Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından ocak ayında iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı da belli oldu.
Buna göre; iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 53,86 olarak ortaya çıktı.
Konut kiralarında ise yüzde 25’lik tavan zam uygulamasın 2 Temmuz 2024’e kadar sürecek.
Kaynak: CUMHURİYET
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.