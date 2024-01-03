BAŞKAN ACUR'DAN BROŞÜR DAĞITAN 3 GENCİN GÖZALTINA ALINMASINA TEPKİ!

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur, gençlik kolları üyeleri; Oğuz Talha Uz, Baturalp Akalın ve Akif Demirel’in İstanbul'da broşür dağıtırken gözaltına alınmasına tepki gösterdi.
Acur, yazılı açıklamasında, “Terör örgütlerinin yürüyüşler düzenlediği, hilafet özlemcilerinin anayasa ve hukuka meydan okuduğu ülkemizde söz konusu Türk milliyetçileri olduğunda yargının kararları vicdanları yaralamaktadır. 13 milyon sığınmacı ile Türkiye’nin demografik yapısının değişmesini, tarikat ve cemaatlerin Milli Eğitimin paydaş kurumu olmasını sağlayanlar, bu durumu içine sindiremeyen Türk milliyetçisi gençleri hedefine koymuştur.
Son olarak demokratik haklarını kullanarak Türkiye’nin Araplaşmasına karşı çıkan yol arkadaşlarımız Baturalp Akalın, Oğuz Talha Uz ve Akif Demirel gözaltına alınmış ve sabaha karşı serbest bırakılmıştır. Bu gözaltı Türk milliyetçisi gençleri sindirmeyecektir. Türk milliyetçileri Türk vatanını, Türkiye Cumhuriyeti anayasasını, cumhuriyetimizin kurucu değerlerini ve en önemlisi Türklüğü korumaya devam edeceklerdir.” dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.