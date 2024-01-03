Derince’de Denetim Komisyonu belirlendi

2024 yılının ilk meclis toplantısının gerçekleştiği Derince Belediyesi’nde oturumu Başkan Zeki Aygün yönetirken, katiplikleri Ayşe Şiranün ve Halime Gökdemir yaptı. Müdürlüklerden ve komisyonlardan gelen 7 maddenin görüşülerek karara bağlandığı Meclis Toplantısı’nda denetim komisyonunda görev alacak olan meclis üyeleri de belirlendi. Gizli oylama ile yapılan seçim sonucu Meclis Üyeleri Kenan Yalçın, Mustafa Morgül, Ayhan Aksoy, Yılmaz Filiz ve Mehmet Nuri Paşa Denetim Komisyonu’na seçildi. Derince Belediye Meclisi’nin bir sonraki toplantı tarihi ise 6 Şubat Salı günü saat 17.00 olarak belirlendi.