Sohbet ortamında geçen görüşmede Kocaeli Mimarlık A.Ş adına konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mintemur, firmanın kuruluş amacını ve mesleğe olan katkılarını Başkan Özlü'ye aktardı. Özlü, Kocaeli Mimarlık A.Ş olarak çıktıkları bu yolda başarılı olmalarını ve Mimarlık mesleğini tekrar ayağa kaldırmaya çabalayan bu ekibe geldikleri için teşekkürlerini iletti.
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KOCAELİ MİMARLIK A.Ş 'DEN BAŞKAN ÖZLÜ'YE ZİYARET
Kocaeli'de 60 kadar mimarın bir araya gelerek kurdukları Kocaeli Mimarlık A.Ş Yönetim Kurulu ve müellifleri Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’yü makamında ziyaret etti
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.