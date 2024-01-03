KOCAELİ MİMARLIK A.Ş 'DEN BAŞKAN ÖZLÜ'YE ZİYARET

Sohbet ortamında geçen görüşmede Kocaeli Mimarlık A.Ş adına konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mintemur, firmanın kuruluş amacını ve mesleğe olan katkılarını Başkan Özlü'ye aktardı. Özlü, Kocaeli Mimarlık A.Ş olarak çıktıkları bu yolda başarılı olmalarını ve Mimarlık mesleğini tekrar ayağa kaldırmaya çabalayan bu ekibe geldikleri için teşekkürlerini iletti.