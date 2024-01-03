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KOCAELİ MİMARLIK A.Ş 'DEN BAŞKAN ÖZLÜ'YE ZİYARET

Kocaeli'de 60 kadar mimarın bir araya gelerek kurdukları Kocaeli Mimarlık A.Ş Yönetim Kurulu ve müellifleri Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’yü makamında ziyaret etti

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KOCAELİ MİMARLIK A.Ş 'DEN BAŞKAN ÖZLÜ'YE ZİYARET mask
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Sohbet ortamında geçen görüşmede Kocaeli Mimarlık A.Ş adına konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mintemur, firmanın kuruluş amacını ve mesleğe olan katkılarını Başkan Özlü'ye aktardı. Özlü, Kocaeli Mimarlık A.Ş olarak çıktıkları bu yolda başarılı olmalarını ve Mimarlık mesleğini tekrar ayağa kaldırmaya çabalayan bu ekibe geldikleri için teşekkürlerini iletti.
# Kocaeli Mimarlık A.Ş, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, ziyaret

03 Oca 2024 - 12:21 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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