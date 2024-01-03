“Doktor Panço” ile çocuklar hem eğlendi hem öğrendi

Kartepe Belediyesi sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında yeni sezon tiyatro gösterileri büyük ilgi görüyor. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Doktor Panço” tiyatro gösterisinde Kartepeli çocuklar eğlenirken öğrendiler.

EĞLENCELİ DİLLE ANLATILDI

Kerem Murkurt’un yazıp yönettiği Doktor Panço’da Burak Tekin, Zeynep Karpuz ve Kerem Murkurt’un performanslarıyla büyük beğeni topladılar. Tiyatro gösterisinde bir doktorun hayvanlarla olan eğlenceli maceraları eğlenceli bir dille anlatıldı. Çocuklar ve aileleri iki haftada bir düzenlenen ücretsiz tiyatrolar için Kartepe Belediyesi’ne teşekkür ettiler.