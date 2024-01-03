- Eğitim

“Doktor Panço” ile çocuklar hem eğlendi hem öğrendi

Kartepe Belediyesi’nin sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında çocuklar için düzenlediği tiyatro gösterileri büyük ilgi görüyor. “Doktor Panço” tiyatro gösterisini izleyen öğrenciler eğlenirken öğrendiler.

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“Doktor Panço” ile çocuklar hem eğlendi hem öğrendi mask
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Kartepe Belediyesi sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında yeni sezon tiyatro gösterileri büyük ilgi görüyor. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Doktor Panço” tiyatro gösterisinde Kartepeli çocuklar eğlenirken öğrendiler.

EĞLENCELİ DİLLE ANLATILDI

Kerem Murkurt’un yazıp yönettiği Doktor Panço’da Burak Tekin, Zeynep Karpuz ve Kerem Murkurt’un performanslarıyla büyük beğeni topladılar. Tiyatro gösterisinde bir doktorun hayvanlarla olan eğlenceli maceraları eğlenceli bir dille anlatıldı. Çocuklar ve aileleri iki haftada bir düzenlenen ücretsiz tiyatrolar için Kartepe Belediyesi’ne teşekkür ettiler.
# yeni, büyük, Kartepe

03 Oca 2024 - 12:38 - Eğitim

Muhabir  Haber Merkezi

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