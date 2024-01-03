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Haksız kazancın önüne geçmek için denetim yapılıyor

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde yeni yılla birlikte fiyat artışının önüne geçmek için ilk denetimini yaptı.

İhlas Haber Ajansı
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Haksız kazancın önüne geçmek için denetim yapılıyor mask

Haksız rekabet, fiyat artışına izin vermemek ve vatandaşların mağdur olmasını engellemek için Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde yeni yılın ilk denetimini yaptı. Ekipler tarafından market zincirleri, bakkal, şarküteri denetimlerinde ruhsat, fiyat etiketleri, son kullanma tarihleri raf ve kasa fiyat karşılaştırması, haksız fiyat artışı, unlu mamuller denetimlerinde ruhsat, hijyen, gramaj denetimleri titizlikle yapıldı. Denetimlerde marketlerdeki un, şeker, peynir, yumurta, bakliyat ve yağ gibi temel gıda ürünleri başta olmak üzere birçok üründen birer örnek alınarak alış-veriş fiyatları karşılaştırıldı. Ekipler gerçekleştirdikleri denetimlerde fahiş fiyat artışı tespit ettiklerinde, gereken işlemler yapıyor. İl Ticaret Müdürlüğü yetkilileri tarafında tutulan tutanaklar, Ticaret Bakanlığı’ndaki komisyona gönderilerek, haksız fiyat artışı yapan firma ve marketlere cezai işlem uygulanıyor.
# yeni, tespit, Kartepe

03 Oca 2024 - 12:40 - Gündem

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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