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Emekli Ersen Baysal, kalbine yenildi!

Derince Yenikent Mahallesi’nde ikamet eden Sarıkamış Belediyesi’nden emekli Ersen Baysal(80) kalp krizi sonucu vefat etti.

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Emekli Ersen Baysal, kalbine yenildi! mask

1 çocuk babası Ersen Baysal’ın cenazesi Derince İmam-ı Azam Cami’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının arından İlimtepe Mezarlığı’nda toprağa verildi.
# çocuk

03 Oca 2024 - 14:03 - Asayiş

Muhabir  Cihat Polat

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