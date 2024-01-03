Kartepe'de iki madde komisyona havale edildi!

Kartepe Belediyesi 2024 yılı Ocak Ayı meclis toplantısı Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’ın başkanlığında yapıldı. Meclis toplantısında 13 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.
DENETİM KOMİSYONU SEÇİMLERİ
Meclis gündeminde yer alan Denetim Komisyonu üyeliklerine Eda Açıkyol, Recep Topal, Murat Soyer, Mahir Tutak ve Sabri Soyer seçildi. Evsel katı atık bertaraf tarifesi ek süre talebi oy birliği, İbrikdere Mahallesi uygulama imar planı değişikliği oy çokluğu, Nusretiye Mahallesi uygulama imar planı değişikliği oy birliği ile kabul edildi.
KOMİSYONA HAVALE EDİLDİ
Meclis gündeminde yer alan Geçici işçi vizesi teklifi, Dolu kadro derece değişikliği, Boş kadro derece değişikliği, Eşme ve Balaban Mahalleri doğa lgaz hattı aboneliği oy birliği ile kabul edilirken, Sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi Plan ve Bütçe Komisyonu’na, Eşme, Uzunbey, Ertuğrulgazi, Uzunçiftlik ve İstasyon Mahalleri imar planı değişikliği maddeleri İmar Komisyonu’na havale edildi. Kartepe Belediyesi Şubat Ayı meclis toplantısı 06 Şubat 2024 Salı günü saat 10.00’da yapılmasına karar verildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.