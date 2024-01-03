Başkan Deniz, "Emekli maaşımızı TÜİK’e bağışlayacağız"

Asgari ücrete gelen zammın ve aralık ayı enflasyon rakamının açıklamasının ardından gözler ocak ayında yapılacak olan memur ve emekli maaş zamlarına çevrilmişti. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkı dahil aylık artışları yüzde 49,25 oldu. SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş artışları ise yüzde 37,57 olarak açıklandı.

ZAMMIN BİR KIYMETİ HARBİYESİ YOK

Konuya ilişkin gazetemize konuşan Kocaeli Birleşik Emekliler Sendikası Başkanı İhsan Deniz konuşmasında şunları söyledi:

“Emeklilere verilen zammın bir kıymet abidesi yok. Çünkü ciddi bir zam değil. 7 bin 500 TL emekli maaşına yüzde 50 zam gelse bile 11 bin küsur yapıyor. Şu an da en kötü semtlerde bile ev kiraları 15 bin TL. SSK – Bağkur emeklileri ile memur emeklileri arasında ki zam farkı da aralarında bölünme, kıskançlık, rekabet yolu oluşturacaktır. Açlık sınırının 16 bin yoksulluk sınırının 47 bin olduğu bir ortamda yapılan bu zam emeklileri açlığa terk etmektir. Emeklilerin insanca yaşayabileceği bir zam talep ediyoruz. 16,5 milyon emeklinin birçoğunun kronik hastalığı var. İlaç kesintileri ise yüzde 80 oranında.

TÜM EMEKLİLER BİR ARAYA GELEREK SES GETİRMELİ

Bize verilen ücreti kıymetli milletvekillerine de versinler o zaman biz emekli maaşımızı TÜİK’e bağışlayacağız. Asgari ücretli emekli ile memur emeklisi arasında bir uçurum yarattılar. Tüm emeklilerin bir araya gelerek ses getirmesi gerekli. İşin bir diğer tehlikesi ise emekli maaşlarına da asgariye yapılacağı gibi yılda bir kez zam gelecek olması. Emeklilerin üzerindeki bu cendere kalkmalı. Emekli maaşına yapılacak olan zammın miktarının bir önemi yok. Emekliler aldıkları maaş ile alım gücüne sahip olarak, dengeli beslenebilerek, sağlık hizmetlerine para ödemeden yaşayabileceği bir emekli maaşı almalıdır.”