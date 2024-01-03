HİZMET-İŞ'TEN 'EK ZAM' ÇIKIŞI

Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Muharrem SUBAŞI şu ifadeleri kullandı:

" TÜİK’in belirlediği enflasyonun çok üstünde olup, bizlerin yaşam gerçekleri ile uyuşmuyor"

Muharrem SUBAŞI; TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerine göre belediye işçilerinin maaşları belirleniyor. TÜİK verileri 100 temel ürün baz alınarak belirleniyor, oysa bizlerin temel yaşam ürünleri TÜİK’in belirlediği enflasyonun çok üstünde olup, bizlerin yaşam gerçekleri ile uyuşmuyor.

"Belediyelerde iş barışı huzurunu temelden sarsacaktır"

Bunun yanında asgari ücret ve memur maaş oranında yüzde elli artması, zaten geçmişte ortalama bir birine yakın olan memur ve işçiler arasında ücret skalasının bozulması, şimdide yapılacak yüzdelik zam oranlarının arasında farklılık arz etmesi ile maaş aralıkları arasındaki dengeyi tamamen bozacaktır. Bunun yanında belediyelerde iş barışı huzurunu temelden sarsacaktır.

Bu anlamda işverenlerimizin işçilerin bu mağduriyeti giderecek bir düzenleme yapması elzemdir. Bu sebepten dolayı bu günden sonra bu gerçeği ifade etmek, belediyelerde en zor ve önemli işlerde çalışan üyelerimizin hakkaniyetli bir düzenleme yapılması için görüşmelerimizi başlatıyoruz."