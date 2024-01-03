HİZMET-İŞ'TEN 'EK ZAM' ÇIKIŞI

Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Muharrem SUBAŞI şu ifadeleri kullandı:
" TÜİK’in belirlediği enflasyonun çok üstünde olup, bizlerin yaşam gerçekleri ile uyuşmuyor"
Muharrem SUBAŞI; TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerine göre belediye işçilerinin maaşları belirleniyor. TÜİK verileri 100 temel ürün baz alınarak belirleniyor, oysa bizlerin temel yaşam ürünleri TÜİK’in belirlediği enflasyonun çok üstünde olup, bizlerin yaşam gerçekleri ile uyuşmuyor.
"Belediyelerde iş barışı huzurunu temelden sarsacaktır"
Bunun yanında asgari ücret ve memur maaş oranında yüzde elli artması, zaten geçmişte ortalama bir birine yakın olan memur ve işçiler arasında ücret skalasının bozulması, şimdide yapılacak yüzdelik zam oranlarının arasında farklılık arz etmesi ile maaş aralıkları arasındaki dengeyi tamamen bozacaktır. Bunun yanında belediyelerde iş barışı huzurunu temelden sarsacaktır.
Bu anlamda işverenlerimizin işçilerin bu mağduriyeti giderecek bir düzenleme yapması elzemdir. Bu sebepten dolayı bu günden sonra bu gerçeği ifade etmek, belediyelerde en zor ve önemli işlerde çalışan üyelerimizin hakkaniyetli bir düzenleme yapılması için görüşmelerimizi başlatıyoruz."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
500 Tl Ler Ne Oldu - Sayın büyükakın işçiyi ezdirmez.Kendisi bu konularda hassasdır.Sen önce işçilere verilen 500 tl ile alakalı adaleti sağla sendika başkanı
Önce Adaleti Sağla - Sen önce tediye hakkımızı almaya çalış.Sen önce belediye içinde sendikaların işçi ayırımını engelle,bak 500 tl kredi kartı gibi kart ile ödeme yapıldı,bu ödemelerde bile ayrım yaptınız.İşçilerin çoğuna bu ödemeleri yapmadınız.
Üç Yıllık Sözleşme - Üç yıllık sözleşmeyi işçiye soruptamı yaptın başkan?Herkez iki yıllık yaparken sen neye göre üç yıllık sözleşme imzaladın?Merak etme, zaten sayın büyükakın işçiyi düşünür ve yüzde 50 zam olarak tamamlar.Burada senin zerre kadar katkın olmaz
Beledi̇ye Çalişani.. - % 50 BİLE AZ EN AZ % 60 TALEP ETMEKTEYİZ BİRLİKTE ÇALIŞTIĞIMIZ MEMUR ARKAŞLAR VE ABİLERİMİZ İLE AYNI İŞİ YAPTIĞIMIZ HALDE MEMURLARIN KİMİ MÜHENDİS KADROSUNDA OLUDUGU ICIN 50 BİN TL MAAŞ ALMAKTA BİZİM ALDIĞIMIZ İSE ONLARIN 3/1 EDİYOR ANCAK MAAŞLARIN CİDDİ ANLAMDA GÖZDEN GEÇİRİLMESİ VE YEMEK PARASININ ARTIRILMASI YILDA 4 DEFA VERİLEN İKRAMİYE ÜCRETİ 10 GÜNLÜK OLARAK BÜRÜT ÜZERİNDEN NET ÜZERİNDEN VERİLMESİ VE İYLEŞTİRİLMESİ GEREKİYOR SENDEKİ BAŞKANI KENDİN % 50 DEME EN AZ % 60 İSTE..
Aslan - kral başkan 100 ..70 belediye işçisi bekliyor
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.