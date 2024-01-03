Fenerbahçe’nin Marsilyalısı Bartuğ, Sakaryaspor yolcusu

Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan genç oyuncuya Sakaryaspor'un kanca attığı aktarıldı. Sabah'ın haberine göre; 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Sakaryaspor, Fenerbahçe'den Bartuğ Elmaz'ın peşine düştü.

Fenerbahçe'nin sezon başında Marsilya'dan transfer ettiği Bartuğ Elmaz'ın sezon sonuna kadar düzenli olarak şans bulabileceği bir takıma kiralanmasının gündemde olduğu aktarıldı. Sakaryaspor'un Bartuğ Elmaz'ı bu nedenle transfer etmek istediği aktarıldı. Sakaryaspor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı'nın da Bartuğ Elmaz transferine onay verdiği vurgulandı.

BARTUĞ ELMAZ İÇİN ÖDENECEK RAKAM BELLİ OLDU… GALATASARAY’DA YETİŞTİ, FENERBAHÇE’YE İMZA ATTI…

Bartuğ Elmaz için ödenecek rakam belli oldu! Galatasaray'da yetişti, Fenerbahçe'ye imza attı. Bartuğ Elmaz'ın Fenerbahçe'de şans bulamasına rağmen A takımla antrenmanlara çıkmaktan mutlu olduğu ve bonservisiyle takımdan ayrılmayı düşünmediği kaydedildi. 20 yaşındaki orta sahanın kiralık olarak takımdan ayrılabileceği belirtildi. Sakaryaspor'un gösterdiği ilginin Bartuğ Elmaz'ı memnun ettiği aktarıldı.

20 yaşındaki orta saha sezon başında imza attığı Fenerbahçe'de 5 maça çıktı ve toplam 25 dakika forma şansı buldu. Güncel piyasa değeri 800 bin euro olan Bartuğ Elmaz'ın sarı-lacivertlilerle sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek.

Galatasaray altyapısında futbola başlayan Bartuğ Elmaz, 2022-2023 sezonu başında Marsilya'nın yolunu tuttu. Fenerbahçe, Bartuğ Elmaz için Marsilya'ya 1 milyon 400 bin euro bonservis bedeli ödedi.