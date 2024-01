ÇİN VE AMERİKA DÜNYA SAVAŞI ÇIKARACAKTIR

1. 2024 Yeni Yılı, uluslararası krizin tırmandığı koşullar altında başlıyor. Milenyumun şafağında, ABD'nin yardımsever ve "tek kutuplu" yönetimi altındaki dünya kapitalizminin yeni bir evrensel barış ve refah çağına girdiğine dair umut verici tahminler vardı. Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte, "kısa yirminci yüzyılın" şeytanları, her şeyden önce Marksizm ve sosyalist devrimin hayaletleri, ilk ve son kez gömülmüştü. Wall Street dünyaya haykırdı: "Benim adım Kapitalizm, kralların kralı, Eserlerime bakın, Ey Kudretli ve umutsuzluğa kapılın!"

Ancak bu kibirli kibrin devasa bir enkaza dönüşmesi çeyrek asırdan az zaman aldı. Muzaffer kapitalizmin yeni yüzyılının en kısa yüzyıl olduğu kanıtlandı. Yirminci yüzyılın savaşlarını ve devrimlerini üreten dünya kapitalist sisteminin temel çelişkileri çözülmedi ve dünya çapında şiddetlenen ekonomik, sosyal ve politik ayaklanmaların itici güçleri olmaya devam ediyor.

2. Geçtiğimiz yüzyılda yaşanan felaketlerin yarattığı dehşet yeniden canlandırılıyor. Soykırım açıkça bir devlet politikası aracı olarak benimseniyor. İsrail rejiminin Gazze'deki Filistin halkını yok etme girişimi, ateşkese karşı olduklarını defalarca ilan eden ABD ve onun emperyalist müttefiklerinin açık desteğiyle devam ediyor. Yoğun nüfuslu bir kentsel alan, savaşın ilk 10 haftasında çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 25.000'den fazla insanı öldüren acımasız bir bombardımana maruz kalıyor.

3. İsrail'in faşist başbakanı Binyamin Netanyahu, yılbaşı mesajında saldırının 2024 yılı boyunca devam edeceğini ilan etti. İsrail, ABD'nin sınırsız mali ve askeri desteği olmadan savaşı bir yıl şöyle dursun, bir hafta daha sürdüremezdi. Devletler ve NATO'daki suç ortakları. ABD başkanı, dışişleri bakanı, sayısız diğer üst düzey hükümet yetkilisi ve üst düzey Pentagon personeli Washington ile Tel Aviv arasında gidip geliyor, İsrail operasyonlarını yönetiyor ve bombalama hedeflerinin seçimine katılıyor. ABD ve NATO personelinin Gazze'de karadaki kanlı eylemlere doğrudan karıştığı herkesçe bilinen bir sırdır.

4. Soykırımın onaylanması ve soykırıma katılım, emperyalist güçlerin insan haklarına yönelik olağan ihlallerinden daha fazlasını temsil etmektedir. Gazze soykırımı, Lenin'in ilk kez Birinci Dünya Savaşı'nın ortasında, yani bir asırdan fazla bir süre önce fark ettiği eğilimi daha üst düzeyde doğruluyor. 1916'da şöyle yazmıştı: "Demokratik-cumhuriyetçi ve gerici-monarşist emperyalist burjuvazi arasındaki fark ortadan kalkmıştır çünkü ikisi de diri diri çürümektedir..." "Gerici-monarşist" yerine "faşist" terimini koyarsanız, Lenin'in analizi tamamıyla geçerlidir. Günümüz emperyalist rejimlerinin tanımı.

5. Gazze soykırımı benzersiz bir olay değildir; en iyi şekilde İsrail-Filistin çatışmasıyla ilgili istisnai koşulların ve Siyonist projenin doğası gereği gerici karakteri ile onun ırkçı ve yabancı düşmanı-milliyetçi ideolojisinin bir ürünü olarak anlaşılır. İkinci unsurlar elbette İsrail rejiminin eylemlerinde önemli bir rol oynuyor. Ancak emperyalist maaş yöneticilerinin ve silah tedarikçilerinin tam desteğiyle yürütülen mevcut savaşın dizginsiz vahşeti, yalnızca dünya emperyalist ve ulus-devlet sisteminin çöküşü bağlamında anlaşılabilir ve açıklanabilir.

6. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Amerikan emperyalizminin stratejistlerinin temel "hatası", olayın tamamen ideolojik terimlerle, yani kapitalist "serbest girişim"in sosyalist "diktatörlük" üzerindeki zaferi olarak açıklanmasıydı. ”. Ancak Stalinizmin yanlış bir şekilde sosyalizmle özdeşleştirilmesine dayanan bu açıklama, Sovyetler Birliği'nin çöküşünün gerçek nedenini ve bunun Amerikan ve dünya emperyalizminin gelecekteki gelişimi üzerindeki sonuçlarını gizledi.

7. Trajik sonuçlarına rağmen, SSCB'nin dağılması, Stalinist "tek ülkede sosyalizm" politikasına yönelik Marksist-Troçkist eleştiriyi doğruladı. İzole edilmiş bir sosyalist devlete dair gerici milliyetçi ütopya, Troçki'nin öngördüğü gibi, dünya ekonomisinin gerçekliğinin kurbanı oldu.

8. SSCB'nin sonu, ABD'ye rakipleri karşısında kısa vadeli bir avantaj sağladı; propagandacıları bunu "tek kutuplu an" olarak adlandırdı. Ancak yirminci yüzyıldaki iki dünya savaşına yol açan temel çelişki (yüksek oranda bütünleşmiş bir dünya ekonomisinin nesnel gerçekliği ile modası geçmiş ulus devlet sisteminin kalıcılığı arasındaki çatışma) SSCB'nin ve onun çöküşünün sona ermesiyle çözülmemişti. Doğu Avrupa'daki uydu rejimleri.

9. Amerika Birleşik Devletleri, Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası'nın yenilgisinde oynadığı belirleyici rolün bir sonucu olarak, II. Dünya Savaşı'nın ardından kendisine reddedilen düzeyde bir küresel hakimiyet düzeyine ulaşmak için jeopolitik avantajından yararlanmaya çalıştı. İkinci Dünya Savaşı sonrası sömürgecilik karşıtı kitle hareketleri dalgası. Washington, sonunda dünya ekonomisini askeri gücü aracılığıyla kendi kontrolü altında yeniden düzenleyebileceğine kendini inandırdı. ABD emperyalizminin gözde yorumcusu, New York Times'tan Thomas Friedman, 1999'da şunu ilan etmişti: “Silikon Vadisi teknolojileri için dünyayı güvende tutan gizli yumruğun adı ABD Ordusu, Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Deniz Piyadeleri…”

10. Amerika Birleşik Devletleri'nin Balkanlar'da, Orta Doğu'da ve Orta Asya'da başlattığı bitmek bilmeyen savaşlar dizisi, genel ekonomik gerilemesine rağmen, hakim konumunu sürdürmeye yönelik umutsuz bir girişimdi. Uluslararası Komite, 2003'teki Irak işgalinin motivasyonunu açıkladı ve temelinde yatan hegemonik projenin başarısızlığını öngördü:

Irak'a karşı saldırgan bir savaşın başlatılması, üretici güçlerin küresel karakteri ile arkaik ulus-devlet sistemi arasındaki çelişkiye ilişkin dünya tarihi sorununu emperyalizm temelinde çözmeye yönelik nihai ve kritik bir girişimi temsil ediyor. Amerika, kendisini süper ulus devlet olarak kurarak, dünyanın kaderinin nihai hakemi olarak görev yaparak, aslan payını kendisine aldıktan sonra dünya kaynaklarının nasıl tahsis edileceğine karar vererek bu sorunun üstesinden gelmeyi öneriyor. Ancak 1914'te son derece gerici olan dünya kapitalizminin temel çelişkilerine yönelik bu tür emperyalist çözümler, yıllar geçtikçe gelişmedi. Aslına bakılırsa, yirminci yüzyıl boyunca dünya ekonomik gelişiminin devasa ölçeği, böylesi emperyalist bir projeye bir delilik unsuru kazandırıyor. Tek bir ulusal devletin üstünlüğünü tesis etmeye yönelik herhangi bir girişim, uluslararası ekonomik entegrasyonun olağanüstü düzeyiyle bağdaşmaz. Böyle bir projenin son derece gerici karakteri, onun gerçekleştirilmesi için gerekli olan barbarca yöntemlerde ifadesini bulmaktadır.

11. Gazze soykırımı, ABD ve NATO müttefiklerinin, Çin'in ve çıkarları kendi çıkarları olan inatçı ulusal devletlerin hegemonyalarına yönelttiği meydan okuma karşısında egemen konumlarını sürdürmeye yönelik giderek çaresizleşen ve kuşatılan çabalarından kaynaklanan “barbarca yöntemlerin” somut bir örneğidir. Washington'un “kurallara dayalı” emperyalist düzeniyle çatışma. Filistinlilerin katledilmesi, Şubat 2022'de patlak vermesinden bu yana yaklaşık yarım milyon Ukraynalının ve en az 100.000 Rus'un hayatına mal olan Rusya'ya karşı ABD-NATO kanlı vekalet savaşının ortasında gelişiyor.

12. Gazze'deki savaş, soykırımı emperyalist politikanın kabul edilebilir bir aracı olarak normalleştirirken, ABD-NATO'nun Rusya'ya karşı savaşının acımasızca tırmandırılmasına, çatışmanın yüksek düzeyde olasılığının, hatta olasılığının fiilen kabul edilmesi eşlik etti. taktik ve stratejik nükleer silahların kullanılmasına yol açabilir. Biden yönetimi, Soğuk Savaş sırasında nükleer misillemeyi teşvik ettiği gerekçesiyle göz ardı edilen Rus varlıklarına ve topraklarına düzenli olarak yaptırım uyguluyor ve askeri saldırıları yönlendiriyor. Biden yönetimi ve müttefiki NATO hükümetleri defalarca "kırmızı çizgileri aşarak" askeri operasyonlarının nükleer savaş tehdidi nedeniyle kısıtlanmayacağını ileri sürdü.

13. ABD-NATO emperyalizmi, Ukrayna'nın kanını akıtmasına rağmen şu ana kadar savaş alanında zafer elde edemedi. 2023 ortasındaki çok övülen “bahar saldırısı” bir fiyaskoyla sonuçlandı. 2023 yılının son günlerinde Ukrayna rejimi, Rus topraklarına füze saldırısı düzenleyerek Belgorod şehrinde en az 22 kişinin ölümüne yol açarak savaşı ciddi bir şekilde tırmandırdı. Rusya, Biden yönetiminin vekalet savaşının sınırsız finansmanının devam etmesi yönündeki taleplerini bastırmak için kullandığı Ukrayna'ya yeni bir füze saldırıları dalgasıyla karşılık verdi.

14. Son tahlilde, ABD-NATO'nun Ukrayna'daki vekalet savaşı kışkırtması, dünyanın her yerini belirli bir operasyon alanına dönüştüren ABD'nin Çin'e karşı savaşına hazırlıktan başka bir şeye işaret etmiyor. Yaklaşık 20 yıl önce, 2006'da Uluslararası Komite, Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel politikalarıyla ilgili bir dizi soru sordu; bunların arasında şunlar vardı:

Amerika Birleşik Devletleri hegemonik özlemlerinden geri adım atmaya ve küresel gücün devletler arasında daha eşitlikçi bir dağılımını kabul etmeye hazır olacak mı? İster Avrupa'da ister Asya'da olsun, uzlaşma ve tavizler temelinde ekonomik ve potansiyel askeri rakiplere zemin bırakmaya hazır olacak mı? Amerika Birleşik Devletleri Çin'in artan nüfuzuna nezaketle ve barışçıl bir şekilde uyum sağlayacak mı?

Bu sorulara yanıt veren DEUK, olumlu yanıt verenlerin "tarihin derslerine karşı ağır bahisler oynadıklarını" söyledi.

15. Bugün bu soruların yanıtları spekülatif nitelikte değildir. ABD ile Çin arasındaki savaş bir olasılık olarak değil, kaçınılmaz olarak görülüyor. Washington'un dış politika yapısındaki bu fikir birliği, Dışişleri dergisinin yeni Ocak-Şubat 2024 sayısında yayınlanan bir makalede özetleniyor . Kitabın başlığı kaygı verici bir şekilde " Büyük Olan: Çin'le Uzun Bir Savaşa Hazırlanmak". Yazarı, önde gelen emperyalist düşünce kuruluşlarından Hudson Enstitüsü'nün kıdemli araştırmacılarından Andrew J. Krepinevich Jr.'dır.

16. Makale ABD ile Çin'in savaşa gireceğini varsayıyor. Hangisinin tartışılarak zaman kaybedilmemesi gerektiği doğal karşılanıyor. Asıl sorular savaşın nasıl ve nerede başlayacağı (Tayvan Boğazı'nda, Kore Yarımadası'nda, Çin-Hindistan sınırı boyunca veya Güney Asya'da) ve savaşın nükleer bir boyuta ulaşıp ulaşmayacağıyla ilgili. Krepinevich şöyle diyor:

Bir savaş patlak verdiğinde hem Çin hem de ABD nükleer cephaneliklerinin yarattığı tehlikelerle yüzleşmek zorunda kalacak. Barış zamanında olduğu gibi, her iki taraf da felaket düzeyindeki gerilimin önlenmesi konusunda güçlü bir çıkara sahip olacaktır. Ancak savaşın sıcağında böyle bir ihtimal ortadan kaldırılamaz. Her ikisi de topyekun bir savaşa yol açmadan avantaj elde etmek için gücü kullanabilecekleri en uygun noktayı bulma zorluğuyla karşı karşıya kalacaktı. Sonuç olarak, her iki büyük gücün liderlerinin yüksek derecede öz kontrol uygulaması gerekecektir.

Savaşı sınırlı tutmak için hem Washington hem de Pekin'in birbirlerinin kırmızı çizgilerini, yani gerilimi tırmandırıcı olarak görülen ve karşı gerilimi tetikleyebilecek belirli eylemleri tanıması gerekecek.

17. Savaşçıların kaderlerinin bağlı olduğu varoluşsal bir çatışmanın ortasında, nükleer kıyametten kaçınma umudunu, tırmanışı sınırlandırma becerisine bağlamak, yanıltıcılıktan başka bir şey değildir. Her durumda, ABD-NATO'nun Rusya'ya karşı vekalet savaşı, ABD emperyalizminin nükleer misilleme tehdidiyle caydırılmayacağını ve hedeflerine ulaşmak için tüm "kırmızı çizgileri" aşacağını zaten ortaya koymuştur.

18. Krepinevich, kaçınılmaz ABD-Çin savaşının, nükleer silah kullanılmasa bile, tüm insanlık için yıkıcı sonuçlar doğuracağını kabul ediyor. O yazıyor:

Her iki taraf da nükleer felaketten kaçınsa ve ABD ile büyük koalisyon ortaklarının anavatanlarına kısmen dokunulmasa bile, yıkımın boyutu ve kapsamı muhtemelen Amerikan halkının ve müttefiklerinin deneyimledikleri her şeyi çok aşacaktır.

19. Krepinevich'in çıkardığı sonuç, askeri felaketin ne pahasına olursa olsun önlenmesi gerektiği değil, ABD liderliğindeki koalisyonun “fedakarlık etme isteğinin yanı sıra savaş çabalarına halk desteğini sürdürme yeteneğinin hayati önemde olacağıdır.”

20. Kaçınılmaz savaşa dair bu kabus gibi emperyalist senaryoya Amerikan ve uluslararası işçi sınıfı tarafından karşı çıkılmalıdır. Kuzey Amerika, Avrupa, Asya, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın emperyalist merkezlerindeki işçilerin, güç delisi finans-şirket emperyalist egemen sınıflarının küresel jeopolitik ve ekonomik çıkarlarını savunmada kesinlikle hiçbir çıkarları yoktur. Rusya, Çin ve diğer büyük kapitalist bölgesel güçlerin (Brezilya, Arjantin, Mısır, Körfez Devletleri, Türkiye, Nijerya, Güney Afrika, Hindistan, Endonezya) işçileri de gericilere herhangi bir ilerici karakter atfetmemelidir. Dünya jeopolitiğini çok kutupluluk ütopik perspektifi temelinde yeniden düzenleme çabaları.

21. ABD emperyalizminin Rusya-Ukrayna savaşını kışkırttığı gerçeği, Rus ve uluslararası işçi sınıfının çıkarları açısından, Putin hükümetinin Ukrayna'yı işgal etme kararını haklı çıkarmaz. Putin hükümetinin Amerikan ve Avrupa emperyalizminin provokasyonlarına tepkisi, soyut olarak tanımlanmış “ulusal savunma” mülahazaları tarafından değil, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından ve özelleştirmeden ortaya çıkan asalak oligarşik-kapitalist egemen sınıfın sınıf çıkarları tarafından belirlendi. ve kamulaştırılan varlıklarının doğrudan çalınması.

22. SSCB'nin dağılmasından önceki yıllarda, iktidardaki bürokratik aygıt içindeki siyasi çatışma ulusal ve etnik çizgilerde gelişti. Bu gerici eğilim, Stalin'in proleter enternasyonalizmini reddetmesi ve şovenist Sovyet yurtseverliği kisvesi altında Rus milliyetçiliğini teşvik etmesiyle hazırlanmış ve kolaylaştırılmıştı. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından, milliyetçi bürokratik klikler arasında hal-i hazırda mevcut olan çatışmalar -ki bunlar arasında en güçlüleri Rusya ve Ukrayna'ydı- hızla, yeni ulusal klikler ile hammaddeler, pazarlar ve toprak avantajları için açık bir mücadeleye dönüştü. Kapitalist yönetici elitler. Ekim 1991'de, Sovyetler Birliği'nin dağılmasına üç aydan az bir süre kala, Uluslararası Komite şu uyarıda bulundu:

Cumhuriyetlerde milliyetçiler tüm sorunların çözümünün yeni “bağımsız” devletlerin yaratılmasında yattığını ilan ediyorlar. Kimden bağımsız olarak sormamıza izin verin? Moskova'dan “bağımsızlık” ilan eden milliyetçiler, yeni devletlerinin geleceğine ilişkin tüm hayati kararları Almanya, İngiltere, Fransa, Japonya ve ABD'nin eline vermekten başka bir şey yapamazlar.

23. Devam eden savaş, Uluslararası Komite'nin 30 yıl önce yaptığı uyarının doğrulanmasıdır. ABD-NATO savaşına karşı mücadele, Putin rejimine uyum sağlayarak değil, onun gerici milliyetçi-kapitalist gündemine amansız bir muhalefetle yürütülmelidir. Rus ve Ukraynalı işçilerin savaş karşıtı politikası, eski Sovyetler Birliği işçi sınıfının tüm kesimlerinin yeni kapitalist elitlere karşı birliğine dayanmalıdır. Birinci Dünya Savaşı sırasında Lenin ve Bolşevikler tarafından desteklenen, Rus kapitalist devletinin savunulmasına karşı uzlaşmaz muhalefete ilişkin enternasyonalist politika, günümüz Rusya ve Ukrayna'sının işçileri tarafından benimsenmelidir.

24. Sosyalist enternasyonalizmin aynı temel ilkeleri, Uluslararası Komite'nin ABD emperyalizmi ile Çin arasındaki çatışmaya yönelik tutumunu da belirlemektedir. ABD, Çin'in ekonomik gelişimini sınırlamaya, kritik kaynaklara ve teknolojilere erişimini kısıtlamaya ve küresel nüfuzunun genişlemesini engellemeye çalışıyor. Çin, ABD dolarının dünya ticaretinin ve finansal işlemlerin temel direği olarak işlev gördüğü mevcut jeopolitik ve ekonomik kurumları yeniden yapılandırarak Amerikan emperyalizminin uyguladığı amansız baskıya karşı koymaya çalışıyor. Ancak bu politika, Çin'in kendisini ilerici ve hatta özgecil bir görünümle donatma çabalarına rağmen (örneğin “Kuşak ve Yol Girişimi”nin desteklenmesi yoluyla), kapitalist bir temel üzerinde gelişmektedir ve mevcut küresel dengenin yeniden düzenlenmesinden başka bir şeyi hedeflememektedir.

25. Savaşın patlak vermesi, Amerikan emperyalizminin hegemonyasının karşısına kapitalist devletlerin oluşturduğu çok kutuplu yeni bir koalisyon çıkarılarak önlenemez. Emperyalist savaşa karşı mücadele, ulus devlet sisteminin yeniden yapılandırılmasıyla değil, ancak onun yıkılması temelinde gerçekleştirilebilir. Rosa Luxemburg'un Birinci Dünya Savaşı'nın arifesinde ısrar ettiği gibi, işçi sınıfı "emperyalizme, savaşa, ülkeleri yağmalamaya, halklar üzerinde pazarlık yapmaya, yasaları çiğnemeye ve şiddet politikasına karşı ancak kapitalizmle mücadele ederek mücadele edilebileceği sonucunu çıkarmalıdır.”