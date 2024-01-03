Ah be Ufuk’um yüreğimi yaktın!..

Benim rahmetli babam Suadiye İlkokulu mezunu… 1950’lerden söz ediyorum… Ama İzmit’ten gider gelirmiş at arabasıyla… Anlatırdı bana... Akrabalarımızın bir kısmı da Suadiyeli… Mevlüt Ağra’nın halası Fatma yengem (Bozacı Murat’ın eşi)… Merhum Sinan Sipahi ile de Suadiye’yi daha çok sevmiştim. Ve sevgili Ufuk Ertan… Okul arkadaşım… Tam bir futbol hastası ve Suadiyespor aşığıydı. Onu kaybettik. Çok üzgünüm…