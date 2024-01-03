Benim rahmetli babam Suadiye İlkokulu mezunu… 1950’lerden söz ediyorum… Ama İzmit’ten gider gelirmiş at arabasıyla… Anlatırdı bana... Akrabalarımızın bir kısmı da Suadiyeli… Mevlüt Ağra’nın halası Fatma yengem (Bozacı Murat’ın eşi)… Merhum Sinan Sipahi ile de Suadiye’yi daha çok sevmiştim. Ve sevgili Ufuk Ertan… Okul arkadaşım… Tam bir futbol hastası ve Suadiyespor aşığıydı. Onu kaybettik. Çok üzgünüm…
03 Oca 2024 - 15:24- Gündem Güncelleme:
Ah be Ufuk’um yüreğimi yaktın!..
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.