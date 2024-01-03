03 Oca 2024 - 15:27 - Gündem

“FETHİYE’DE KIRMIZI HALIDA YÜRÜDÜM, GÖZÜM ARKADA KALMAZ”

İzmit’in en eski sakinlerinden Gülten Çetin Aydeniz de kırmızı halıya bayıldı. Birçok sivil toplum kurucularından olan ve aktif yaşantısıyla dikkat çeken Çukurbağ doğumlu Gülten Çetin Aydeniz, eşi Mustafa Aydeniz ile örnek bir evlilik hayatı sergiledi.