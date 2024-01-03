Fethiye Caddesi’nde hayli ilgi gören kırmızı halıda yürümekten büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Gülten Çetin Aydeniz, “Ben de kırmızı halıda yürümesem olmazdı. Hayatında bunu da gördüm. Teşekkürler İzmit Belediyesi ve Çukurbağlı çocuğumuz Ümit Uçar!” dedi. Gülten Çetin Aydeniz, aynı zamanda Musa Kazım Çıkmazı’nın en eski sakinlerinden ve kentimizin ilk itfaiye amiri rahmetli Kerim Çetin’in kızı…
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“FETHİYE’DE KIRMIZI HALIDA YÜRÜDÜM, GÖZÜM ARKADA KALMAZ”
İzmit’in en eski sakinlerinden Gülten Çetin Aydeniz de kırmızı halıya bayıldı. Birçok sivil toplum kurucularından olan ve aktif yaşantısıyla dikkat çeken Çukurbağ doğumlu Gülten Çetin Aydeniz, eşi Mustafa Aydeniz ile örnek bir evlilik hayatı sergiledi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.