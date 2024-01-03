MHP'li Kazan’dan Gölkay Park önergesi!

İzmit Belediyesi ocak ayı meclis toplantısı bugün Belsa Plaza’da bulanan belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. İzmit Belediyesi meclis oturumunu 14 gündem maddesini oylamak için toplandı. Meclisi İzmit Belediyesi Başkan Vekili Çetin Sarıca yönetti.
“NE ZAMAN HİZMETE GİRECEK”
MHP Meclis Üyesi İlker Kazan verdiği önerge ile Gölkay Park’ı sordu. Kazan’ın sunduğu önerge de şu ifadeler yer aldı, “Belediyemizin yapım aşamasında olan Gölkay park için;
1-İnşaat süresi bittimi?
2-Ödemesi yapıldımı?
3-Teslim alındımı?
4-Teslim alınmadıysa neden alınmadı?
5-Alındı ise nezaman hizmete girecek?”
önergeye yazılı cevap verilmesine karar verildi.”
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.