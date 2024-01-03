Orta Doğu'da tansiyon yükseldi: Art arda iki bomba patladı! ÖLÜ VE YARALILAR VAR

İran devlet medyası bugün, İran'ın üst düzey komutanı Kasım Süleymani'nin 2020 yılında Bağdat Havaalanı'nda bir ABD insansız hava aracı saldırısında öldürülmesi nedeniyle düzenlenen tören sırasında arka arkaya patlamaların meydana geldiğini duyurdu.

Patlamanın ülkenin güneyindeki Kirman kentindeki mezarlık yakınlarında meydana geldiği aktarıldı. Yapılan açıklamada çok sayıda insanın yaralandığı belirtildi. En az 25 kişinin yaşamını yitirdiği duyurulurken İran devlet televizyonu olayda 15 kişinin yaralandığını duyurdu.

TERÖR SALDIRISI AÇIKLAMASI

Öte yandan İran devlet medyası, Kirman'daki patlamaların terör saldırısı olduğunu duyurdu. Devlet medyası daha fazla ayrıntı vermedi.

Yarı resmi medya kuruluşu Nournews, "mezarlığa giden yolda birkaç gaz kapsülünün patladığını ve ilgili makamların durumu izlediğini" ifadelerine yer verdi.

SNN haber ajansı ambulansların Süleymani'nin ölüm yıldönümünü kutlamak üzere yüzlerce İranlının toplandığı mezarlığa doğru ilerlediğini bildirdi. Süleymani’nin mezarının da bulunduğu memleketinde düzenlenen programa İran’ın birçok kentinden binlerce kişi katılıyor.

NE OLMUŞTU?

ABD, 3 Ocak 2020'de Bağdat Havalimanı'nda Kudüs Gücü Komutanı Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in konvoyuna MQ-9 olarak adlandırılan SİHA ile hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda her iki komutanla Irak ve İranlı askeri yetkililerden toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Dönemin ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye tehdit oluşturduğu gerekçesiyle Süleymani'yi öldürme talimatını kendisinin verdiğini duyurmuştu.

Bunun ardından İran da 8 Ocak'ta ABD'nin Irak'taki iki üssünü balistik füzelerle vurmuştu. Saldırıda ABD askerlerinden ölen olmamış ancak daha sonra 109 askerin saldırı sırasında travmatik beyin hasarına uğradığı açıklanmıştı.

İran yargısı, "Kasım Süleymani ve çevresine karşı terör eylemleri gerçekleştirmek, terörizmi teşvik ve temel insan haklarını ihlal" gibi suçlamalar nedeniyle Trump dahil 73 ABD'li hakkında 27 Eylül'de iddianame hazırlandığını duyurmuştu