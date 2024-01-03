İzmit Belediyesi denetim komisyonu üyeleri belli oldu!

İzmit Belediyesi ocak ayı meclis toplantısı bugün Belsa Plaza’da bulanan belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. İzmit Belediyesi meclis oturumu 14 gündem maddesini oylamak için toplandı. Meclisi İzmit Belediyesi Başkan Vekili Çetin Sarıca yönetti. Mecliste denetim komisyon üyeleri seçildi. Komisyonda AKP’den iki MHP'den bir CHP’den ise iki isim yer aldı.

İŞTE DENETİM KOMİSYONU ÜYELERİ

1- Fikret Hocaoğlu

2- Hayrettin Ünlü

3- Engin Duymaz

4- Yaşar Kardaş

5- Devrim Bal