Haydi bakalım Derinceli millimiz MURAT ARDA AYHAN

U19 Millî Takımımızın Ürdün maçı aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:
Kaleciler: Mert Furkan Bayram (Altınordu), Arif Şimşir (Altınordu), Tuğran Burak Tuğ (Etimesgut Belediyespor), Mehmet Şamil Öztürk (Mondihome Kayserispor)
Defans: Efe Sarıkaya (Altay), Hikmet Çolak (Altay), Hasan Berat Kayalı (Altınordu), Emirhan Başyiğit (Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.), Yiğit Fidan (Bursaspor), Furkan Çolak ( Eyüpspor), Muhammed Eren Arıkan (Mondihome Kayserispor), Berkant Gedikli (Rot-Weiss Essen), Bartu Ermiş (Sarıyer), Candan Başkale (Westerlo)
Orta Saha: Barış Kalaycı (1.FC Union Berlin), MURAT ARDA AYHAN (BELEDİYE DERİNCE SPOR), Yakup Arda Kılıç (Beşiktaş A.Ş.), Yusuf Sertkaya (Bursaspor), Kaan Akyazı ( Fenerbahçe A.Ş.), Baran Ali Gezek (Mondihome Kayserispor), Emre Çil (MSV Duisburg), Efe Sayhan (Siltaş Yapı Pendikspor Futbol A.Ş.), Alihan Adıgüzel (SSVg Velbert 02), Abdurrahman Bayram (Trabzonspor A.Ş.), Muhammet Ali Özbaskıcı (Yılport Samsunspor)
Forvet: Leo Şahin (1.FC Saarbrücken), Emirhan Demircan (FC Bayern München), Kaan İnanoğlu (MSV Duisburg), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Trabzonspor A.Ş.)
Teknik Direktör: Soykan Başar
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.