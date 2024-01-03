03 Oca 2024 - 15:57- Spor G:

Haydi bakalım Derinceli millimiz MURAT ARDA AYHAN

U19 Millî Takımımızın 19 Ocak Cuma günü Antalya'da Ürdün ile oynayacağı hazırlık müsabakasının aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 10 Ocak Çarşamba günü saat 17.00'de Antalya Tui Blue Xanthe Hotel'de toplanacak.

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Haydi bakalım Derinceli millimiz MURAT ARDA AYHAN mask

U19 Millî Takımımızın Ürdün maçı aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Mert Furkan Bayram (Altınordu), Arif Şimşir (Altınordu), Tuğran Burak Tuğ (Etimesgut Belediyespor), Mehmet Şamil Öztürk (Mondihome Kayserispor)

Defans: Efe Sarıkaya (Altay), Hikmet Çolak (Altay), Hasan Berat Kayalı (Altınordu), Emirhan Başyiğit (Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.), Yiğit Fidan (Bursaspor), Furkan Çolak ( Eyüpspor), Muhammed Eren Arıkan (Mondihome Kayserispor), Berkant Gedikli (Rot-Weiss Essen), Bartu Ermiş (Sarıyer), Candan Başkale (Westerlo)

Orta Saha: Barış Kalaycı (1.FC Union Berlin), MURAT ARDA AYHAN (BELEDİYE DERİNCE SPOR), Yakup Arda Kılıç (Beşiktaş A.Ş.), Yusuf Sertkaya (Bursaspor), Kaan Akyazı ( Fenerbahçe A.Ş.), Baran Ali Gezek (Mondihome Kayserispor), Emre Çil (MSV Duisburg), Efe Sayhan (Siltaş Yapı Pendikspor Futbol A.Ş.), Alihan Adıgüzel (SSVg Velbert 02), Abdurrahman Bayram (Trabzonspor A.Ş.), Muhammet Ali Özbaskıcı (Yılport Samsunspor)

Forvet: Leo Şahin (1.FC Saarbrücken), Emirhan Demircan (FC Bayern München), Kaan İnanoğlu (MSV Duisburg), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Trabzonspor A.Ş.)
Teknik Direktör: Soykan Başar

# Futbol, Fenerbahçe, yeni, aday, Eyüpspor

03 Oca 2024 - 15:57 - Spor

Muhabir  Spor Merkezi

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