AKP'Lİ TUTUŞ: "ESNAFLAR BELEDİYEDEN ALACAKLARINI ALAMIYORLAR"

İzmit Belediyesi ocak ayı meclis toplantısı bugün Belsa Plaza’da bulanan belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. İzmit Belediyesi meclis oturumu 14 gündem maddesini oylamak için toplandı.

BUNUN NEDENİ NEDİR?

Gerçekleşen mecliste söz alan AKP meclis üyesi Muharrem Tutuş İzmit Belediyesi ile iş yapan bazı esnafların alacaklarını alamadıklarından dolayı yaşadığı sıkıntıyı dile getirerek neden ödenmediğini sordu. Tutuş konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

“Belediyemizin bizzat kendisiyle son bir iki yıldan bu yana kent esnaflarımızın yaptığı ticaretlerden sonra sıkıntı yaşayanlar var. Rakamlar düşük olmasına rağmen esnafın alacağı rakam esasen konuşulmaya değer bir rakam bile değil. Çok isim var. Arkadaşlar belediyeden alacaklarını alamıyorlar. Bazıları icra ile alma yoluna gitmişler bize de geldiler. Sayı çok fazla artmış. Bunun nedeni nedir? Bazı problemler olabilir bütçeyle ilgili ama çok küçük rakamlar bunlar. Bunun nedeni nedir?"

BU AY İÇİNDE ÖDENECEK

Tutuş’a cevap veren İzmit Belediyesi Başkan Vekili Çetin Sarıca ise “Yakında ödenecek. Bu ay içinde bir planlama yapılıyor. Bu ay içerisinde ödemeye başlayacağız” ifadelerini kullandı.