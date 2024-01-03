İzmit Sanayi Sitesi esnafından bağış tepkisi!

ESNAFLAR TEPKİLİ

İzmit Sanayi Sitesi’nden gazetemizi arayan esnaflar, bu şekilde bağış toplanmasına tepki gösterdi. Esnaflar, izni veren İzmit İlçe Müftülüğüne tepkilerini dile getirdi. Esnaflar, “Böyle bir dernek var mı, yok mu onu da bilmiyoruz. Taa Kars’tan gelip burada para topluyorlar, paranın yerine ulaşıp ulaşmadığını da bilmiyoruz, İzmit İlçe Müftülüğü daha dikkatli olmalı” dediler.