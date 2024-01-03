03 Oca 2024 - 16:09- Gündem G:

İzmit Sanayi Sitesi esnafından bağış tepkisi!

Hareket İlim, Eğitim, Kültür ve Hizmet Vakfı’ndan emekli müftü ve vakıf başkanı Abdullah Cihangir ismiyle İzmit Sanayi Sitesi camiinde Cuma namazı sonrası vatandaşlardan ve esnaflardan bağış istendi. Cami çıkışı Kars-Sarıkamış Davud-u Karsi İslami İlimler Külliyesi 120 kişilik Yatılı Erkek Kur’an Kursu İnşaatı için para toplandı.

Mesut Akbulut
Mesut Akbulut Tüm Haberleri
İzmit Sanayi Sitesi esnafından bağış tepkisi! mask
Haber albümü için resme tıklayın

ESNAFLAR TEPKİLİ

İzmit Sanayi Sitesi’nden gazetemizi arayan esnaflar, bu şekilde bağış toplanmasına tepki gösterdi. Esnaflar, izni veren İzmit İlçe Müftülüğüne tepkilerini dile getirdi. Esnaflar, “Böyle bir dernek var mı, yok mu onu da bilmiyoruz. Taa Kars’tan gelip burada para topluyorlar, paranın yerine ulaşıp ulaşmadığını da bilmiyoruz, İzmit İlçe Müftülüğü daha dikkatli olmalı” dediler.
# İzmit Sanayi Sitesi, esnaf, KARS, Para, İzmit İlçe Müftülüğü, tepki, Bağış, Kars-Sarıkamış Davud-u Karsi İslami İlimler Külliyesi, Yatılı Erkek Kur’an Kursu İnşaatı, Kültür ve Hizmet Vakfı, eğitim, Hareket İlim, emekli müftü, Abdullah Cihangir, cuma namazı

03 Oca 2024 - 16:09 - Gündem

Muhabir  Mesut Akbulut

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.529.903 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL