İzmit Sanayi Sitesi esnafından bağış tepkisi!

ESNAFLAR TEPKİLİ
İzmit Sanayi Sitesi’nden gazetemizi arayan esnaflar, bu şekilde bağış toplanmasına tepki gösterdi. Esnaflar, izni veren İzmit İlçe Müftülüğüne tepkilerini dile getirdi. Esnaflar, “Böyle bir dernek var mı, yok mu onu da bilmiyoruz. Taa Kars’tan gelip burada para topluyorlar, paranın yerine ulaşıp ulaşmadığını da bilmiyoruz, İzmit İlçe Müftülüğü daha dikkatli olmalı” dediler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.