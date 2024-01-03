İzmit Belediyesi ocak ayı meclis toplantısı bugün Belsa Plaza’da bulanan belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. İzmit Belediyesi meclis oturumu 14 gündem maddesini oylamak için toplandı. Meclisi İzmit Belediyesi Başkan Vekili Çetin Sarıca yönetti. Mecliste belediyenin SGK’ya olan borç sebebi ile 10 adet arazinin devredilmesi gündeme geldi. Söz konusu madde oy birliğiyle kabul edildi. Toplam değeri 175 milyon 83 bin TL olan araziler borçlara karşılık devredildi.
03 Oca 2024 - 16:28- Gündem Güncelleme:
İzmit Belediyesi SGK'YA OLAN BORCUNU SIFIRLADI!
İzmit Belediyesi Meclis toplantısında SGK borcuna karşılık satışı yapılmak istenen 10 adet taşınmazı devretti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.