Darıca Bağlarbaşı Ortaokulu çok amaçlı spor salonuna kavuştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Darıca Bağlarbaşı Ortaokulu’nda inşa ettiği çok amaçlı spor salonu için görkemli bir tanıtım programı düzenledi. Modern mimari yapısıyla dikkat çeken spor salonu, hem halkın hem de öğrencilerin faydalanacağı spor salonu olacak. Öğrenciler olumsuz hava şartlarından etkilenmeden spor yapma imkânı bulacakken spor yapmak isteyen vatandaşlar da salondan yararlanabilecek.

“ÇOCUKLARIMIZ SPOR YAPARAK SAĞLIKLI KALACAKLAR”

Darıca Bağlarbaşı çok amaçlı spor salonu için düzenlenen tanıtım programına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Genel Sekreter İlhan Bayram, Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Darıca Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Ak Parti Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık,Gençlik Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda konuşan Başkan Karaosmanoğlu “Vatandaşımızın müşterek ne kadar ihtiyacı varsa ihtiyaçlarımızı modern dünyanın benzerinden daha güzelini hep birlikte yapıyoruz. Yaptığımız bu salonlarda çocuklarımız spor yaparak sağlıklı kalacaklar” dedi.

SALONUN ÖZELLİKLERİ

Darıca Bağlarbaşı Ortaokulu’nda inşa edilen Çok Amaçlı Spor Salonu için tanıtım programı düzenlendi. İşte salonun özellikleri. Bin 600 metre kare kapalı alan sahip. 15 metre basketbol sahası ile ortak kullanımlı 9 ve 18 metre ölçülerinde voleybol sahası, 220 kişilik tribün, antrenör odası, soyunma odaları, duşlar, bay-bayan engelli wc, güvenlik-idare odaları, mekanik tesisat odası ve büfe bulunuyor. Ayrıca diğer spor faaliyetlerin yapılabilmesi için 1. katta toplam 360 metre karelik 3 adet salon yer alıyor.