Ocak ayında hangi sebze tüketilir?

A.Okan Çağlar/ Nurçin Çağlar
Her gün yediğimiz yemekleri (sebzeleri, meyveleri) Instagram @a.okancaglar hesabında hikayelerde paylaşıyoruz. Aylık olarak da öne çıkanlardan ulaşabilirsiniz. Bizim yediklerimizi inceleyecek olursanız domates, biber, salatalık, patlıcan kabak gibi sebzeleri kışın göremezsiniz. Sadece yazdan konserve edilmiş veya kurutulmuş olanları görebilirsiniz.
Önemle vurgulamak istediğimiz bir nokta var; sebzelerin hasat zamanları yöresel olarak farklılıklar gösterdiği gibi iklim değişikliklerine bağlı olarak seneden seneye de farklılıklar gösteriyor. Yaz sebzelerini kışın yetiştirebilmek için seralarda yaz ortamı sağlanıyor. Oysa kış sebzelerini yazın seralarda yetiştirmek mümkün değil, soğutma yapmak gerek, çok maliyetli olur.
✅ Ocak ayı sebzeleri:
1- Lahana (beyaz, kırmızı)
2- Kara lahana
3- Brüksel lahanası
4- Pırasa
5- Ispanak
6- Karnabahar
7- Brokoli
8- Kereviz
9- Bal kabağı
10- Turp (beyaz, kırmızı, kara, karpuz turp)
11- Şalgam
12- Yer elması
13- Pancar
14- Havuç
15- Kale (kıvırcık lahana)
16- Alabaş
17- Tatlı patates
✅ Her mevsimde olanlar:
1- Maydanoz
2- Dereotu
3- Nane
4- Fesleğen / reyhan
5- Tere (Bazı yörelerde her mevsim bulunmaz.)
6- Taze soğan
7- Roka (Bazı yörelerde her mevsim bulunmaz.)
8- Marul (Bazı yörelerde her mevsim bulunmaz.)
9- Pazı
10- Kuru soğan
11- Kuru sarımsak
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.