Ocak ayında hangi sebze tüketilir?

A.Okan Çağlar/ Nurçin Çağlar

Her gün yediğimiz yemekleri (sebzeleri, meyveleri) Instagram @a.okancaglar hesabında hikayelerde paylaşıyoruz. Aylık olarak da öne çıkanlardan ulaşabilirsiniz. Bizim yediklerimizi inceleyecek olursanız domates, biber, salatalık, patlıcan kabak gibi sebzeleri kışın göremezsiniz. Sadece yazdan konserve edilmiş veya kurutulmuş olanları görebilirsiniz.

Önemle vurgulamak istediğimiz bir nokta var; sebzelerin hasat zamanları yöresel olarak farklılıklar gösterdiği gibi iklim değişikliklerine bağlı olarak seneden seneye de farklılıklar gösteriyor. Yaz sebzelerini kışın yetiştirebilmek için seralarda yaz ortamı sağlanıyor. Oysa kış sebzelerini yazın seralarda yetiştirmek mümkün değil, soğutma yapmak gerek, çok maliyetli olur.

✅ Ocak ayı sebzeleri:

1- Lahana (beyaz, kırmızı)

2- Kara lahana

3- Brüksel lahanası

4- Pırasa

5- Ispanak

6- Karnabahar

7- Brokoli

8- Kereviz

9- Bal kabağı

10- Turp (beyaz, kırmızı, kara, karpuz turp)

11- Şalgam

12- Yer elması

13- Pancar

14- Havuç

15- Kale (kıvırcık lahana)

16- Alabaş

17- Tatlı patates

✅ Her mevsimde olanlar:

1- Maydanoz

2- Dereotu

3- Nane

4- Fesleğen / reyhan

5- Tere (Bazı yörelerde her mevsim bulunmaz.)

6- Taze soğan

7- Roka (Bazı yörelerde her mevsim bulunmaz.)

8- Marul (Bazı yörelerde her mevsim bulunmaz.)

9- Pazı

10- Kuru soğan

11- Kuru sarımsak