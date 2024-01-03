KOÜ mezunu Seçil Erzan'ın yeni mesajı ortaya çıktı: 'Muslera ve Podolski' detayı

Spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 21 mağdurun dolandırdığı iddiasıyla tutuklu yargılanan DenizBank'ın Levent'teki şube müdürü Seçil Erzan'ın kırık telefonu ve bir sim kartının incelenmesi sonucunda yapılan çözümlemelere ilişkin rapor tamamlandı.

Bilirkişi raporu davanın görüldüğü İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesine ulaştı.

553 sayfalık raporda, arka kısmının kırılmış ve parçalanmış olan telefonda Erzan'ın öncelikle sanıklarla ve müştekilerle mesajlaşmaları, sonrasında Erzan'ın avukatının belirttiği isimlerle mesajlaşmaları ve daha sonrada telefon içerisinde yer alan mesajların dökümü yapıldı.



Bilirkişi raporunda, Seçil Erzan'ın Fatih Terim, Fulya Terim ve Arda Turan'ın ardından eski Galatasaray kulüp tercümanı Musa Mert Çetin ve eski sevgilisi olduğu iddia edilen avukat Candaş Gürol ile yaptığı mesajlaşmalara ulaşıldı.



"CANIM SEN MUSLERA VE POLDİ'Yİ MUTLAKA HALLET"

Tercüman Musa Mert Çetin’in 2022 Aralık ayında Seçil Erzan’la konuşmaya başladığı ve o dönem Galatasaray’da forma giyen Podolski hakkında konuştukları ve Erzan’ın Podolski’yi ikna etmesi yönünde mesajlar attığı görüldü.

Seçil Erzan; Canım sen Muslera ve Poldi mutlaka hallet, çok çok iyi çünkü.

Musa Mert Çetin; Tmm. Seçom 2'siylede konuşucamm.

Seçil Erzan; Yolunda mı her şey.

Musa Mert Çetin; Kardeşin çok çalışıyor. Seçoo

Seçil Erzan; Poldi?

Musa Mert Çetin; Sabahtan Poldi'yle buluşucam banka hesabı varmış onu kapatıp bütün parayı Denizbank Florya'ya aktarıcak. bitsin hemen gelirim yanına.

Musa Mert Çetin; Muslera, ok.

Seçil Erzan; Uçaktayım, yaa süpersin, ne kadar? Sabah erkenden giriş yapmam gerekiyor, diğerinide yapalım onda çok var.

Musa Mert Çetin; 500 dedi ama yarın akşam gel bana dedi ben sabah Podolski'nin işi halledip gelicem yanına.

Şeklinde Erzan ve Çetin arasında konuşmaların gerçekleştiği görülüyor.

Raporun devamında Mert Çetin’in fona para yatırması için Muslera ve Podolski’yi ikna etmeye çalıştığı anlaşılıyor. Mert Çetin’in her adımını Erzan’a bildirmesi ise dikkat çekti.

Konuşmaların devamı ise şöyle:

Musa Mert Çetin; Dün yeni yıllarını kutladım dedim direk girmiyim konuya bugün Poldi'ye dalıcam, bence brumaya gerek yok çok yaymayalım derim ama yüz yüze konuşuruz

Seçil Erzan; Tamam 11'de evdeyim Candaş gidiyor sen direk bana gel.

Musa Mert Çetin; Şu haftayayı bi atlatalım alnımızın akıyla. Seçomm cumaya kadar benimkinin bir kısmınıda alsam efsane olacak ev sahibiyle sözleştim.

Musa Mert Çetin; Seçom ben aceleye getirmedim Nando beni sıkıştırmaya başladı pazar yurt dışına çıkıcam planımızı yapalım ona göre bende gününü söliyim.

Seçil Erzan; Canım benim burda sıkışmam sorun bizim işlerle ilgili değil.

Mert Çetin’in Muslera’nın fona yatırdığı para sonrası geri ödeme istemesi üzerine Çetin’in Seçil Erzan’ı sürekli Muslera’ya ödeme yapması konusunda sıkıştırdığı, Erzan’ın ise Çetin’i ödeme yapacağını belirterek oyaladığı konuşmalar raporda görüldü.

Mert’in Şubat 2023’ün sonuna doğru Erzan’a sisteme güveninin kalmadığını, Muslera’nın geç yapılan ödeme sonrası tedirgin olduğunu ve durumu başkalarına anlatacağı konusunda korkuları olduğunu ifade eden mesajlar attığı görüldü.

Mert Çetin’in Erzan’a gönderdiği bazı mesajlar ise şöyle:

"SEN DİREKT FATİH HOCAYI ARA"

Musa Mert Çetin; Senden Sonra Arda aradı naptınız die dedim bu hafta 650 ödiycez haftaya 550 hatta sana faydam olsun diye. Şöyle bişey rica ettim. Dedim Kaptan senin bu hafta alacağın varsa ne olur birazcık sabret önce buna ödeyelim yoksa Seçili patlatacak. Tamam tamam hiç problem değil dedi o yüzden şu 2 hafta tamamen Muslera'ya odaklanabilirsin.

Musa Mert Çetin; Cuma günü 650 gelmezse Direk Hocayla Hakan Ateşi arayacakmış.

Seçil Erzan; Tövbeler olsun yarabbim.

Musa Mert Çetin; Cuma 650 yi veremezsen büyük skandal olur o yüzden Ardadan ve Selçuktan rica et istersen bende ederim önce Nandoyu ödememiz lazım..

Seçil Erzan; Mert etme şimdi rica Selçuk ok zaten Arda gerilmesin iyice karışıyor.

Musa Mert Çetin; Sen direk Fatih Hocayı ara.

Musa Mert Çetin; Çünkü kaleci arayacak hiç olmazsa adam şok olmasın. Meblayı söylemezsen gelmeyecem. Yeter hep aynı şeyi yaşamaktan yıldım artık.

Musa Mert Çetin; Ya sen bizden ne istedin yaa Bize bu stresi niye çektiriosun ya yazık günah değil mi ya canımdan bezdim yalanlardan bezdimmm.

Devamında ise kaleci Muslera’nın Seçil Erzan’a yazdığı kısa mesajlar da raporda yer aldı.

"YENİ KURBANLAR, PARDON YENİ MÜŞTERİLER BULDUNUZ MU"

Seçil Erzan’ın bir dönem sevgilisi olduğu öne sürülen avukat Candaş Gürol ile de konuşmalar raporda yer aldı.

Avukat Candaş adıyla Erzan’ın telefonunda kayıtlı olan Candaş Gürol’a söylediği yalanlar nedeniyle Gürol’un kariyerini bitireceğini söyleyerek Erzan’la evlenmekten vazgeçtiğine dair mesajlar tespit edildi.

Raporda yer alana mesajlardan bazıları ise şöyle:

"SEN NELERİN İÇİNDESİN"

Avukat Candaş; Sen nelerin içindesin, nelerin, ama konuşmaya bile halin yok.

Seçil Erzan; Candaş.

Avukat Candaş; Çok yoruldum yalanlarından bana gerçeği anlat

Seçil Erzan; Beni yalnız bırakma bu akşam Candaş, lütfen gel, dayanamıyorum lütfen gel, Candaş acil aç, hemen ara lütfen.

Avukat Candaş; Beni arama.

Avukat Candaş; Ne oldu? Ceten ve sen, Isleri cözdünüz mü?, Yoksa yeni kurbanlar, Pardon, yeni musteriler buldunuz mu?

Seçil Erzan; Sorun yok.

"SÖYLEDİĞİM HER ŞEY DOĞRU"

Seçil Erzan’la Candaş Gürol’un Mart 2023’te yaptığı konuşmalar ise şu şekilde;

Avukat Candaş; Bana söylediklerinde küçük bir yalan yoksa insallah çözersin. Bana yalan soylediysen insallah çözemezsin. Hep boyle dua ediyorum

Avukat Candaş; Fatin isin içinde !!! Ben eminim! Hocayla bir yakinlasman oldu ben eminim. Bilmedigim daha çok şey var ben eminim.

Avukat Candaş; Bir aksam içip geldin bankadan srkadaslarla karsilastik dedin, O da kimbikir neydi, beni aldattın belki de defalarca...

Seçil Erzan; Bak bu işten kurtulmayayım ki yok ne Fatih ne hoca ilişkisi, söylediğim herşey doğru.

Avukat Candaş; Bana yasattıklarına bak, üc kuruşluk insanlar köşeyi dönsün diye

Seçil Erzan; Söz veriyorum hepsini telafi edeceğim.

Avukat Candaş; Bana layık gördügün şeylere bak.

Candaş Gürol’un mesajlaşmaların son bölümlerinde Erzan’a herkesi dolandırdığı için kızdığına dair mesajlar yer aldı.

TELEFON REHBERİNDE 5 BİN 689 KİŞİ KAYITLI

Raporda Seçil Erzan’ın telefonuna ait verilere de yer verildi.

Veriler ise şöyle; Arama Günlüğü 591, Kişi listesi 5 bin 689, Notlar 19, Veriler 365, Ses 2 bin 175, Videolar 793, Arşivler 75, gibi verilerde raporda yer aldı.